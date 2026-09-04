La muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, continúa bajo investigación de autoridades estatales y federales.

“No fue un atentado porque el carro está a un lado, fue interno (…) está en un acotamiento, en este momento nos notifican que no es un atentado, es un lamentablemente fallecimiento por arma de fuego” Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de Veracruz

Sin embargo, los primeros reportes periciales difundidos por el Gobierno de Veracruz descartan, por ahora, que se haya tratado de un atentado externo.

De acuerdo con Ricardo Ahued, secretario de Gobierno estatal, el legislador fue localizado dentro de su vehículo con una lesión producida por arma de fuego y sin indicios visibles de agresión desde el exterior.

“No quisiera yo alterar lo que tiene que ser científicamente y con los periciales decretados. Sería muy irresponsable de mi parte. Mejor esperemos la información que dé la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado” Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de Veracruz

La Fiscalía General de la República atraerá el caso para esclarecer las circunstancias de la muerte de Zenyazen Escobar.

“Se tiene que investigar, tanto con la Fiscalía del Estado, y hoy también lo retoma la Fiscalía General de la República, para que se aclaren los hechos y tengan información precisa” Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de Veracruz

Ricardo Ahued descartó que la muerte de Zenyazen Escobar haya sido por un ataque

La hipótesis del suicidio en la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García ha estado bajo la discusión pública y el escrutinio de los medios debido a los indicios materiales en el lugar de los hechos.

Una de las primeras líneas de investigación por la Fiscalía de Veracruz es el suicidio luego de que el cuerpo del legislador fue localizado en el asiento del conductor de su vehículo Mercedes Benz, el cual estaba estacionado en el acotamiento de la carretera sin daños o señales de agresión externa.

Ricardo Ahued señaló que la lesión por proyectil de arma de fuego ocurrió de forma “interna” (dentro del automóvil) y se confirmó el hallazgo de un arma de fuego junto al cuerpo.

Ricardo Ahued descartó un atentado contra Zenyazen Escobar (Tomada de video)

El secretario de Gobierno descartó que el suceso fuera un atentado o ataque externo a causa de la ausencia de daños en la carrocería.

Sin embargo, al ser cuestionado de forma directa por los periodistas sobre si la línea de investigación principal era el suicidio, Ahued evitó confirmar o descartar formalmente dicha hipótesis.

Manifestó que sería “muy irresponsable de su parte” adelantarse a conclusiones científicas e insistió en que se debe esperar el resultado oficial de los dictámenes periciales.

Actualmente no se ha calificado el hecho como homicidio, atentado o suicidio, y las autoridades afirman que se agotarán todas las líneas de investigación posibles para esclarecer las circunstancias.

Así fue localizado Zenyazen Escobar García, diputado federal de Morena por Veracruz (Especial)

Estos son los indicios que marcarían un posible suicidio en la muerte de Zenyazen Escobar

El vehículo de Zenyazen Escobar fue hallado estacionado en el acotamiento a un costado de la carretera federal 140 (tramo Veracruz-Xalapa / Xalapa-Cardel), a la altura de la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, cerca de la zona de Chichicaxtle.

Se trataba de un automóvil Mercedes Benz de color negro, con placas XYD 670C. Tras las revisiones preliminares, las autoridades destacaron que el vehículo no presentaba, a simple vista, señales de violencia, impactos o agresiones desde el exterior, determinando de manera inicial que el suceso ocurrió al interior de la unidad.

Zenyazen Escobar fue encontrado sin vida en el asiento del conductor, presentando una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Asimismo, se localizó un arma de fuego junto al cuerpo en el interior del auto.

Las corporaciones de seguridad acordonaron el sitio para evitar la alteración de indicios mientras los peritos de la fiscalía realizaban los estudios correspondientes.

Debido a estos trabajos, la vialidad en la carretera federal fue bloqueada de manera parcial o total por momentos.

Al momento de reportarse el hallazgo, las autoridades indicaron que aún no se disponía de información para saber si el legislador viajaba acompañado, su origen o su destino.