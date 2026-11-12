La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un cateo histórico en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), específicamente en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.

Esta diligencia forma parte de las investigaciones sobre una presunta red de corrupción que involucra a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y al contratista José Alfredo Hernández Casillas.

En total, el instituto ha presentado múltiples denuncias formales ante la fiscalía por delitos graves que incluyen tráfico de influencias, cohecho y uso ilícito de atribuciones.

FGR ejecuta primer cateo en las oficinas del INE por caso Taddei

El cateo ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Instituto Nacional Electoral (INE) representa la primera inspección ministerial de este tipo realizada en las instalaciones de la autoridad electoral por caso Guadalupe Taddei.

Instituto Nacional Electoral (Rogelio Morales Ponce)

El operativo tuvo lugar en el edificio Torre Zafiro (ubicado en Periférico Sur 4124, colonia Jardines del Pedregal, Ciudad de México), donde operan oficinas administrativas y el Órgano Interno de Control (OIC) del instituto.

Las diligencias fueron llevadas a cabo por elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El operativo se concentró en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración. Específicamente, los agentes inspeccionaron la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y la Subdirección de Adquisiciones, dependencias encargadas de conducir los procedimientos de licitación, adquisición y asignación de bienes y contratos del instituto.

El área intervenida estuvo bajo el mando de Mario Alfonso Burciaga Esparza, un exfuncionario que renunció tras aparecer en videos junto a los implicados en dichas reuniones cuestionadas.

Las pesquisas también han provocado repercusiones adicionales, como la dimisión de familiares de Taddei en otros cargos gubernamentales tras el bloqueo de cuentas financieras.

FGR investiga presunta red de corrupción en el INE por contrataciones irregulares vinculadas a Taddei

La intervención ministerial forma parte de una investigación penal por una presunta red de corrupción y contrataciones irregulares durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

Se investigan supuestas anomalías en la licitación para la producción de las credenciales de elector del periodo 2026-2031, cuyo valor económico supera los 1,100 millones de pesos.

Se difundieron imágenes de reuniones sociales en las que Mario Alfonso Burciaga Esparza (titular de Recursos Materiales hasta el 27 de octubre) aparece brindando con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor favorecido con contratos del INE.

Asimismo, circularon audios donde presuntamente se escucha al proveedor dictar instrucciones sobre el momento en que debía anunciarse el fallo de licitaciones clave.

Guadalupe Taddei Zavala ex consejera Presidenta del INE (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Se indagó la designación en áreas clave de la Dirección Ejecutiva de Administración de personas ligadas profesionalmente al mismo proveedor, como Jesús Octavio García González, cuyas cuentas bancarias fueron posteriormente inmovilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La FGR indaga la posible comisión de delitos previstos en el Código Penal Federal, entre los que se incluyen tráfico de influencias, cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, uso de documento falso y peculado.

Estas actuaciones se efectúan de forma paralela a las revisiones administrativas del OIC y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de seis denuncias penales presentadas formalmente por el propio INE contra servidores públicos, exfuncionarios y empresas.