Como parte de los hallazgos en las indagatorias que lleva a cabo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que se han detectado conexiones entre empresas proveedoras y funcionarios del INE.

Se identificaron vínculos entre empresas proveedoras y personas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE). ASF

Fue por medio de una publicación en redes sociales que la dependencia expuso que los vínculos corresponden a las firmas contratistas y personas que tienen alguna relación con el instituto.

Al explicar parte de las conexiones que se han encontrado, la ASF sentenció que los hallazgos obligan a ir más allá en las indagatorias en torno a los contratos públicos del INE.

ASF investiga posibles irregularidades en contrataciones del INE (Michelle Rojas)

ASF detecta vínculos entre empresas proveedoras y personas cercanas al INE

El caso de las irregularidades en los contratos del INE y Guadalupe Taddei sigue arrojando datos relevantes, pues ahora la ASF reveló la existencia de una red de vínculos entre las empresas proveedoras y personas cercanas al instituto.

En su publicación, detalló que se trata de un esquema de “puerta giratoria” en el que se encontraron nexos entre 7 firmas y 83 personas que están vinculadas a la investigación por los contratos.

El esquema en cuestión revela que Corporativo ZEG y Cajas Graf operan como el núcleo central, al mantener conexiones directas con firmas como Seriplast de México y Comercializadora JVLT.

De la misma forma, se detalla que las mismas personas señaladas en el esquema rotan cargos en distintas empresas proveedoras, con el objetivo de simular competencia en las licitaciones que se lanzan.

Sobre dichas personas se explica que Jonathan “N”, extrabajador del INE y apoderado de Corporativo ZEG, es quien por los contratos ha recibido percepciones por más de 601 mil pesos entre 2025 y 2026.

Red de vínculos entre empresas proveedoras y personas cercanas al ine (@ASF_Mexico/X)

ASF asegura que profundizará en investigaciones tras nuevos hallazgos

Al compartir un mapa sobre los vínculos que se han detectado entre empresas proveedoras y personas cercanas al INE, la ASF sostuvo que los hallazgos implican ahondar más en las indagatorias en curso.

Estas conexiones corporativas y antecedentes laborales constituyen indicios que ameritan profundizar en la revisión de las contrataciones públicas. ASF

En específico, el organismo federal indicó que los nuevos elementos que se han encontrado obligan a revisar con más detalle el tema de los contratos públicos que ha emitido el INE.

De esa manera, concluyó, se acercará más la posibilidad de de determinar casos de conflictos de interés, prácticas irregulares e indebidas para así como fincar responsabilidades legales.