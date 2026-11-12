Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México le respondió a su homólogo Donald Trump por su amenaza de duplicar aranceles frente al aumento de la migración.

“Desde que llegó el presidente Trump al Gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte. Hay dos caravanas en este momento, una caravana que está en Arriaga, Chiapas, que se había formado con cerca de 500 o 600 personas y ya queda menos de 100 personas. ¿Cómo hacemos esto?, informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo del jueves 12 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno de México ante las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica.

Destacó que estas disposiciones están apegadas a los derechos humanos y se informa adecuadamente a las personas migrantes de las opciones que tienen al regresar a sus países de manera segura o quedarse en México.

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