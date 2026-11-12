En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy jueves 12 de noviembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por este organismo permite conocer información relevante como el epicentro y magnitud de los últimos temblores que se han registrado en el territorio nacional.

Sismo hoy jueves 12 de noviembre de 2026 en México

Hasta las 03:50 horas, el SSN no compartió información sobre algún sismo que se haya detectado en México hoy jueves 12 de noviembre.

Pese a esto, no significa que no se haya registrado un sismo en territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor fue de magnitud muy baja.

En estos casos, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que se haya recopilado en su totalidad.

Sismo hoy jueves 12 de noviembre de 2026 en México (Captura)

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió información de un sismo importante durante la madrugada de hoy jueves 12 de noviembre, Protección Civil lanzó un llamado para recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Tener una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales, así como una copia de ellos en una memoria USB.

Cortar el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas en la red.

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos.

Dirígete a puntos de encuentro para ti y tu familia.

No olvides la importancia de mantener la calma en caso de un sismo fuerte, además de alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos resistentes del lugar en donde te encuentres.