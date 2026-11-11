Claudia Sheinbaum acusó a la oposición de intentar sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones 2027 a través de la polémica que rodea al caso de Guadalupe Taddei y la renovación de la presidencia del INE.

“Ahora, qué hay en el fondo también, querer desacreditar la elección de 2027, ese es el objetivo porque como la oposición tiene tan poca credibilidad y está tan baja en las encuestas, que ahora lo que buscan es desacreditar la elección de 2027″ Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 11 de noviembre de 2026, la presidenta de México sostuvo que los cuestionamientos forman parte de una estrategia política orientada a desacreditar anticipadamente los resultados de las elecciones 2027.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo de sus adversarios políticos es debilitar la confianza ciudadana en las instituciones electorales ante su baja competitividad política.

Sheinbaum asegura que están garantizadas las elecciones 2027 pese a caso Taddei

En las mismas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que pese a los intentos de la oposición de desestabilizar las elecciones de 2027, estos están garantizados.

Además la presidenta de México, señaló que es tarea del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los consejeros electorales garantizar estos comicios 2027.

Adicionalmente se mantiene en espera de la designación de la Cámara de Diputados para una nueva presidenta en el INE.

Estas son las peticiones de Sheinbaun ante caso Guadalupe Taddei

Debido a el caso Guadalupe Taddei, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una serie de peticiones como:

Investigación a fondo de quiénes participaron en los negocios por la papelería del INE

Garantías de las elecciones 2027

Historia del INE desde 1988, además de los años del 2000, fraude de 2006 y la compra de votos con tarjetas en el 2012

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como la Fiscalía General de la República (FGR), mantienen las investigaciones pertinentes, después de la denuncia del INE a cualquier responsable por el caso Taddei.