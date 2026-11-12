Claudia Sheinbaum señaló que la posible renuncia de familiares de Guadalupe Taddei pueden considerar renunciar a sus cargos si están involucrados en la investigación.
Esto tras la renuncia de Rogelio Piñeda Taddei como secretario particular de Alfonso Durazno.
“No necesariamente” deben renunciar: Sheinbaum sobre familia de Guadalupe Taddei tras renuncia de su hijo al gobierno de Alfonso Durazo
De acuerdo con Claudia Sheinbaum, no es necesario que los familiares de Guadalupe Taddei renuncien a sus cargos si no están involucrados con la investigación por presunta corrupción en el INE.
La presidenta resaltó que “no necesariamente” están involucrados en los hechos simplemente por ser familia, por lo que aseguró que dicha decisión depende de si están o no relacionados con los hechos investigados.
“Depende de si están involucrados o no en la investigación. No necesariamente por ser un familiar estás involucrado en una investigación, entonces depende de cada caso”Claudia Sheinbaum
Cabe señalar que la noche del 11 de noviembre se confirmó que Rogelio Piñeda Taddei renunció a su cargo como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo en medio de las investigaciones en contra de su mamá.
Asimismo, trascendió que Delia Sugey Cruz Montaño, su esposa, renunció a su cargo como administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.
Familiares de Guadalupe Taddei que han ocupado cargos públicos
Cabe señalar que varios familiares de Guadalupe Taddei ocupan o han ocupado cargos públicos, estatales y federales. Entre ellos:
- Pablo Daniel Taddei Arriola, sobrino de Guadalupe Taddei, director de Litio para México (Litio MX).
- Jorge Francisco Piñeda Taddei, trabajó en el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora.
- León Fernando Piñeda Taddei, fue secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora y ocupó un cargo en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
- Jorge Taddei Bringas, primo de Guadalupe Taddei, fue delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora y Miembro de Consejo Consultivo de Morena.
- Jorge Taddei Arriola ocupó cargos directivos en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y fue enlace parlamentario en la Cámara de Diputados.
- Ivana Celeste Taddei Arriola, hija de Jorge Taddei Bringas, fue diputada local de Morena en Sonora durante la legislatura 2021-2024.
- Luis Alonso Taddei Torres se desempeñó como director de Estudios y Proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud.
- Álvaro Bracamonte Sierra, cuñado de Jorge Taddei Bringas, fue secretario de Gobierno de Sonora durante la administración de Alfonso Durazo.