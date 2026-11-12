Claudia Sheinbaum señaló que la posible renuncia de familiares de Guadalupe Taddei pueden considerar renunciar a sus cargos si están involucrados en la investigación.

Esto tras la renuncia de Rogelio Piñeda Taddei como secretario particular de Alfonso Durazno.

“No necesariamente” deben renunciar: Sheinbaum sobre familia de Guadalupe Taddei tras renuncia de su hijo al gobierno de Alfonso Durazo

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, no es necesario que los familiares de Guadalupe Taddei renuncien a sus cargos si no están involucrados con la investigación por presunta corrupción en el INE.

La presidenta resaltó que “no necesariamente” están involucrados en los hechos simplemente por ser familia, por lo que aseguró que dicha decisión depende de si están o no relacionados con los hechos investigados.

“Depende de si están involucrados o no en la investigación. No necesariamente por ser un familiar estás involucrado en una investigación, entonces depende de cada caso” Claudia Sheinbaum

Cabe señalar que la noche del 11 de noviembre se confirmó que Rogelio Piñeda Taddei renunció a su cargo como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo en medio de las investigaciones en contra de su mamá.

Asimismo, trascendió que Delia Sugey Cruz Montaño, su esposa, renunció a su cargo como administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Familiares de Guadalupe Taddei que han ocupado cargos públicos

Cabe señalar que varios familiares de Guadalupe Taddei ocupan o han ocupado cargos públicos, estatales y federales. Entre ellos: