El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, se reunieron en San Lázaro para alinear su agenda política y fortalecer la colaboración con sus aliados.

Durante esta reunión, anunciaron el impulso de una comisión especial destinada a investigar las irregularidades y el fraude electoral de 2006, motivados por recientes revelaciones públicas.

Asimismo, destacaron la importancia de salvaguardar la democracia y proteger la voluntad ciudadana frente a procesos electorales pasados.

Ariadna Montiel y Ricardo Monreal acuerdan la creación de una comisión para revisar la elección 2006

A través de una conferencia de prensa, Ariadna Montiel y Ricardo Monreal anunciaron que se ha planteado formalmente la creación de una comisión para revisar la elección del 2006.

Busca investigar y esclarecer lo sucedido en los comicios de 2006 -en los que señalan que debió haber resultado electo Andrés Manuel López Obrador-, garantizando el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad y previniendo futuros actos antidemocráticos.

La iniciativa fue impulsada a raíz de las recientes admisiones del expresidente Vicente Fox, quien declaró públicamente haberse entrometido en el proceso electoral para favorecer a su partido (PAN).

Adicionalmente, se señalan antecedentes como las revelaciones sobre dicha elección en WikiLeaks.

La propuesta fue presentada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, al grupo parlamentario del partido en la Cámara de Diputados y a su coordinador, Ricardo Monreal, para que las y los legisladores asuman la solicitud y gestionen su creación formal en San Lázaro.

Su creación se sustenta en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, el cual faculta a la Cámara de Diputados para constituir comisiones especiales dedicadas a atender o investigar asuntos específicos de interés público.

La propuesta para constituir la Comisión Especial por la Verdad y la Democracia debe tramitarse en la Cámara de Diputados, donde los legisladores de Morena y sus aliados darán el debate para que sea discutida y votada por el Pleno.

Una vez aprobada, se definirán sus integrantes y atribuciones para revisar expedientes, solicitar testimonios y reunir documentación sobre las decisiones del gobierno federal y de las autoridades del entonces IFE en 2006.

La comisión concluirá su labor elaborando un diagnóstico e informe público con las conclusiones históricas y políticas sobre el proceso electoral.

Por ahora, la creación del organismo permanece como una propuesta que deberá discutirse en San Lázaro.

¿Cuál es el objetivo de la comisión para revisar la elección 2006?

De acuerdo con Ariadna Montiel y Ricardo Monreal el objetivo de la Comisión Especial por la Verdad y la Democracia es esclarecer la verdad histórica de los comicios del 2006 y fortalecer el sistema democrático, enfocándose en la memoria pública y la no repetición.

Revisar expedientes, testimonios y decisiones tanto del gobierno federal (a raíz de las declaraciones de Vicente Fox) como de las autoridades electorales del IFE para detallar cómo se intervino en el proceso.

Fortalecer el marco legislativo y democrático para evitar la intromisión del poder en elecciones futuras y asegurar que la voluntad popular sea respetada.

Ariadna Montiel destacó que no se busca modificar los resultados electorales, ni ejercer venganza o judicializar el proceso, sino determinar la responsabilidad histórica y política de los involucrados.

Es por ello que se busca hacer uso de las facultades de la Cámara de Diputados para recabar testimonios y emitir un diagnóstico integral a la ciudadanía.