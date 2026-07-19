En un operativo del Gabinete de Seguridad Nacional, fuerzas de la Semar, la SSPC y la FGR detuvieron en Mérida a Justo Aurelio Rivera Parrazales, señalado como pilar logístico y financiero del Cártel del Noreste.

La captura de Justo Aurelio Rivera Parrazales se logró tras cateos simultáneos en Mérida y la comisaría de Komchén.

El empresario Rivera Parrazales es acusado de articular esquemas de lavado de dinero mediante empresas fachada, y el decomiso de bienes por 145 millones de pesos representa un golpe financiero clave contra la organización criminal.

Un golpe financiero de 145 millones de pesos

Durante las intervenciones, la FGR y el Gabinete de Seguridad Nacional lograron un decomiso histórico que debilita significativamente la estructura económica del Cártel del Noreste.

Entre los bienes asegurados destacan:

15 vehículos de alta gama, incluyendo unidades de lujo como una Cybertruck y una Cadillac.

Dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y cómputo con un valor estimado de 145 millones de pesos.

Dinero en efectivo (dólares), joyería, una caja fuerte, dos armas de fuego con cartuchos y una bolsa con metanfetaminas.

Investigan vínculos empresariales y políticos de Justo Aurelio Rivera Parrazales

Justo Aurelio Rivera Parrazales mantenía una fachada empresarial con registros de al menos cuatro compañías en el estado de Chiapas, tales como Industrias Médicas Chiapanecas y Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral.

Informes preliminares lo vinculan con presuntos desvíos de recursos públicos en colaboración con el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

Asimismo, se investigan sus posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su presunta participación en el asesinato del empresario José Ángel Dávila Bernal, ocurrido en Mérida en septiembre de 2024, aunque estas versiones aún esperan confirmación oficial.

Catean tres inmuebles en Mérida

Los inmuebles intervenidos incluyeron un local de la empresa Inmedicen en el centro de Mérida, una residencia en el fraccionamiento La Rejoyada y otra vivienda en San Ramón Norte, donde finalmente se logró su detención.

El imputado fue trasladado inicialmente a las instalaciones de la FGR en Mérida y se espera que en las próximas horas sea llevado a la CDMX para quedar a disposición del juez federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) que libró las órdenes correspondientes.