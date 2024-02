Claudia Sheinbaum, reaccionó al reportaje en Estados Unidos contra AMLO y aclaró que se trata de una noticia absolutamente falsa.

La candidata de la coalición conformada por Morena-PT-PVEM pide a las y los mexicanos que no se dejen llevar por las declaraciones del reportaje pues se trata de una guerra sucia previo a las Elecciones 2024.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum recordó que las bases del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) son la honradez y la honestidad, por lo que nunca han hecho ni harán pactos con criminales.

Este miércoles 31 de enero de 2024, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum reaccionó al reportaje que se publicó en Estados Unidos contra el presidente AMLO.

Por medio de un video compartido en redes sociales, Claudia Sheinbaum aseguró que las declaraciones del reportaje son absolutamente falsas.

Y es que el reportaje menciona que el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió dinero del Cártel de Sinaloa para financiar su campaña electoral en el año 2006.

A pesar de que AMLO declaró en su conferencia mañanera de hoy, 31 de enero, que se trata de acusaciones falsas en su contra, Claudia Sheinbaum aseguró que “son cosas que no se pueden dejar pasar”.

Les informo sobre algunas noticias falsas que nos han querido crear, pero no se dejen llevar, la esencia de nuestro movimiento es la honestidad y el amor al pueblo por encima de todo. pic.twitter.com/Vz0XHVKtyQ

La candidata presidencial que encabeza la continuidad del movimiento de AMLO, explicó que el reportaje habla sobre una investigación que se hizo en el año 2010 por agentes de la DEA.

Dicha investigación después entró a un comité de la DEA en donde se analizó y se desechó por falta de pruebas en el 2011 , es decir, un año después.

Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real, o con contenido real. Años después. O sea, estamos hablando de 2024, imagínense.

¿Cuál es el objetivo? Obviamente no quieren a nuestro movimiento. No vamos a decir más cosas porque luego el INE nos regaña pero, evidentemente, pues porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento.

Claudia Sheinbaum