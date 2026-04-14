El Cártel del Noreste fue sancionado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), así como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la red de lavado de dinero en casinos.

El Departamento del Tesoro además sancionó a 6 personas vinculadas a la red de lavado de dinero y contrabando de efectivo en casinos en distintos estados de la República.

Mientras que la UIF presentó las denuncias correspondientes a 3 personas físicas y tres morales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

México y Estados Unidos colaboran contra lavado de dinero del Cártel del Noreste

México, a través de la UIF, colabora en sancionar casinos relacionados con el lavado de dinero del Cártel del Noreste con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ambas naciones coordinaron una estrategia para desmantelar una red de lavado de dinero, trata de personas y tráfico de fentanilo del Cártel del Noreste.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó la sanción a 6 personas vinculadas con el cártel, incluyendo a varios casinos en Tamaulipas. Se trata de:

Casino Centenario, operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V., ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Casino Diamante, operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V., ubicado en Tampico, Tamaulipas.

Por su parte, la UIF realizó el análisis financiero y corporativo de dichas empresas, donde detectó inconsistencias entre los ingresos reportados y los movimientos de efectivo “no justificados”, por lo que procedió a bloquear sus cuentas y limitar el acceso al sistema financiero internacional.

“Se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada… Se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados. También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos” UIF

Cabe señalar que ambos gobiernos se enfocan en debilitar a los colaboradores clave del Cártel del Noreste y ya sancionaron a 3 objetivos comunes.

Entre los sancionados se encuentran:

Eduardo Javier Islas Valdez (“Crosty”): Responsable del tráfico de personas y control de depósitos de efectivo en Nuevo Laredo

y control de depósitos de efectivo en Nuevo Laredo Juan Pablo Penilla Rodríguez: Abogado que servía como intermediario entre la cúpula del Cártel del Noreste y socios criminales.

entre la cúpula del Cártel del Noreste y socios criminales. Jesús Raymundo Ramos Vázquez: Encargado de campañas de desinformación contra las autoridades mexicanas bajo la apariencia de activismo en derechos humanos.

Casinos eran usados para tráfico de drogas y tortura

Por otra parte, las autoridades señalaron que los casinos relacionados con el Cártel del Noreste eran usados para el tráfico de drogas y tortura.

De acuerdo con las investigaciones, los casinos no solo se usaban para el lavado de dinero, sino para: