Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó el liderazgo de Donald Trump y Claudia Sheinbaum tras el desmantelamiento de casinos en Tamaulipas ligados al Cártel del Noreste.

“Bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, se están dando resultados para proteger a nuestra gente”. Embajador Ronald Johnson

El embajador Johnson señaló que los cárteles no pueden operar sin los grupos que lavan su dinero, por lo que el golpe de los casinos del Cártel del Noreste, es un debilitamiento al crimen organizado.

Embajador Johnson aplaude acciones de Trump y Sheinbaum para desmantelar al Cártel del Noreste

El martes 14 de abril de 2026, el gobierno de Estados Unidos bloqueó los bienes y negocios de tres personas presuntamente involucradas en el lavado de dinero del Cártel del Noreste en Tamaulipas.

Embajador Johnson aplaude acciones de Trump y Sheinbaum para desmantelar al Cártel del Noreste (Captura de pantalla)

A través de redes sociales, Ronald Johnson aplaudió la entre Trump y Claudia Sheinbaum para que se realizara el desmantelamiento de dos casinos, donde se lavaba el dinero del cartel:

Casino Centenario Diamante Casino

Ronald Johnson dijo que los cárteles no pueden operar solos, pues “dependen de redes que mueven y lavan su dinero ilícito”, por lo que es muy importante la acción de hoy contra el Cártel del Noreste.

Cabe mencionar que México, a través de la UIF, colabora en sancionar casinos relacionados con el lavado de dinero del Cártel del Noreste con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.