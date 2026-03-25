La Fiscalía de Guanajuato afirmó que agotará todas las investigaciones para sentenciar a Edgar Enrique por el feminicidio de Andrea y Nayeli.

La víctimas eran originarias de la comunidad de La Lobera y fueron asesinadas el pasado 14 de marzo; las encontraron en el libramiento Huanímaro-Pueblo Nuevo.

Autoridades sospechan que Edgar Enrique tenía un cómplice que podría ser familiar de un funcionario público.

Fiscalía pide condena contra Edgar Enrique por el feminicidio de Andrea y Nayeli

Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general de Guanajuato, asegura que usarán todos lo recursos disponibles para obtener una sentencia condenatoria contra Edgar Enrique.

Este sujeto fue vinculado a proceso por el feminicidio de Andrea y Nayeli, y permanece en prisión preventiva luego de que un juez determinó 3 meses de investigación complementaria.

Una línea de investigación indica que Edgar Enrique podría tener un cómplice, quien podría ser familiar de un funcionario estatal.

Al respecto, el fiscal de Guanajuato prometió que cualquier persona implicada en el feminicidio de Nayeli y Andrea, será sancionada.

Edgar Enrique era primo de Andrea y Nayeli, quienes tenía 18 y 24 años de edad.

Edgar Enrique fue vinculado por el feminicidio de Andrea y Nayeli (Especial )

Familiares de Nayeli y Andrea exigen justicia

Gerardo Vázquez Alatriste confirmó que el caso de Nayeli y Andrea se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

Por lo que buscarán sostener dicha tipificación conformen van avanzado las investigaciones contra Edgar Enrique.

Familiares de Andrea y Nayeli marcharon el pasado 22 de marzo para exigir justicia, ya que aseguran que las autoridades dejaron libre a un segundo responsable.

Lorenzo Espinoza, delegado de la comunidad La Lobera en el municipio de Huanímaro, contó a Imagen Noticias que un segundo implicado en el feminicidio pasó su auto por encima de Nayeli y Andrea .

Menciona que el cómplice de Edgar Enrique sería familiar del tesorero de La Lobera y fue liberado a pesar de las pruebas en su contra.