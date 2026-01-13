David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena da de qué hablar, pues asegura que quiere ir a la guerra.

Pero ¿quién es David Óscar Castrejón Rivas? Exdiputado de Morena que quiere ir a la guerra, acá lo que sabemos.

¿Quién es David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena que quiere ir a la guerra?

David Óscar Castrejón Rivas es un ex diputado local del partido de Morena en Chihuahua por la LXVII Legislatura (2021-2024).

¿Quién es David Óscar Castrejón Rivas? Exdiputado de Morena que quiere ir a la guerra (FB @DavidOscarCastrejon)

¿Qué edad tiene David Óscar Castrejón Rivas?

David Óscar Castrejón Rivas tiene 65 años de edad.

¿Quién es la esposa de David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena que quiere ir a la guerra?

No se tiene detalles de la vida personal de David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena que quiere ir a la guerra, por lo que se desconoce si tiene esposa o pareja sentimental.

¿De qué signo zodiacal es David Óscar Castrejón Rivas?

Se desconoce el signo zodiacal de David Óscar Castrejón Rivas al no conocerse la fecha de su nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena que quiere ir a la guerra?

Sin detalles sobre la información privada y de los hijos de David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena que quiere ir a la guerra.

¿Qué estudió David Óscar Castrejón Rivas?

Según datos David Óscar Castrejón Rivas es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

¿En qué ha trabajado David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena que quiere ir a la guerra?

Además de su carrera política como ex diputado local de Morena en Chihuahua por la LXVII Legislatura del período 2021-2024, David Óscar Castrejón Rivas también se desempeña como profesor universitario.

Así como David Óscar Castrejón Rivas ejerce como abogado litigante y activista social en estado natal, Chihuahua.

¿Quién es David Óscar Castrejón Rivas? Exdiputado de Morena que quiere ir a la guerra (FB @DavidOscarCastrejon)

David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena afirma que iría a la guerra contra Estados Unidos

A través de su redes sociales, el exdiputado de Morena David Óscar Castrejón Rivas expresó con carta a la Secretaría de la Defensa Nacional su deseo de ir a la guerra contra Estados Unidos.

“La presente misiva tiene por objeto exponerle que frente a las amenazas del Presidente de Estado Unidos, Donald Trump de ofender a México con tropas norteamericanas, pretextando ayudar a combatir el narcotráfico. Nos ponemos a sus órdenes para defender nuestra patria y el gobierno de la Dra Claudia Sheinbaum”. David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena

David Óscar Castrejón Rivas aseguró que servirá donde sea asignado, ya sea “en el campo de batata o en las tareas administrativas”, así como invitó a la ciudadanía a servir por el gobierno de Morena ante cualquier intervención.