La plataforma digital Infodemia, aclaró que el video viral en el que una supuesta servidora de la nación advierte que no se puede votar sin estar afiliado a Morena, está fuera de contexto.

Lo anterior luego de que en redes sociales se viralizó un clip de unos cuantos segundos en el que la presunta servidora de la nación afirma que se debe estar afiliado a Morena para votar.

Video viral sobre Morena y la afiliación está cortado; clip completo muestra la verdad

Debido a la polémica que se ha desatado en redes por un video viral en el que una supuesta servidora de la nación asegura que es necesario estar afiliado a Morena para votar, Infodemia aclaró los hechos.

A través de una nota, el portal explicó que la grabación que ha sido compartida por múltiples cuentas, está fuera de contexto, pues solo muestra de forma maliciosa una parte del clip.

En la nota se difundió el video completo, y en él se puede escuchar que la misma mujer pronunció la controvertida frase, pero porque se estaba refiriendo a elecciones internas de Morena.

“Tú tienes que estar afiliado para votar. Esta es una votación interna hacia el partido de Morena y para poder ejercer tu voto tienes que estar afiliado, eso viene en los artículos” Servidora de la nación

En la grabación también se escucha a la mujer señalando que en “en el artículo 5º de la Constitución” se establece el principio de obligatoriedad de afiliación para poder participar en los procesos internos.

Sin embargo, se aclara también que esa disposición no corresponde a la Constitución, sino al artículo 5º de los Estatutos de Morena, es decir que la servidora de la nación se equivocó.

Mujer que aparece en video viral no es servidora de la nación

En el desmentido del bulo que se ha desatado en torno al video viral sobre Morena y el voto a la afiliación, también se aclara que la mujer no es una servidora de la nación como se asegura.

Al respecto, Infodemia desmintió las versiones que se han difundido para desatar las críticas contra Morena al resaltar que la mujer del video es una Coordinadora Operativa Territorial (COT).

Aunado a lo anterior, la plataforma resaltó que la grabación no es reciente, pues se trata de un publicó originalmente en redes sociales al menos desde el mes de noviembre del 2025.

A pesar de la aclaración sobre el clip que ha generado diversos reproches y críticas contra Morena, la versión incompleta del video sigue circulando de manera amplia en redes.