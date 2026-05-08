El recorte al calendario escolar por el cual el ciclo terminaría el 5 de junio, fue criticado por la senadora Patricia Mercado, quien reclamó a Mario Delgado por ignorar la perspectiva de género.

“Recortar el calendario escolar por más de un mes es una decisión sin perspectiva de género” Patricia Mercado. Senadora de Movimiento Ciudadano

Así lo advirtió la senadora en un mensaje en el que incluyó un comunicado de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres, en el que la organización explica los problemas de cambiar el calendario.

Ante ello, Patricia Mercado y la coalición hicieron un llamado al titular de la SEP para que corrija la decisión y se tomen en cuenta una serie de situaciones y dejar de hacer a un lado la perspectiva de género.

Patricia Mercado y organización reclaman a Mario Delgado por ignorar perspectiva de género con recorte al calendario escolar

Al poner como argumentos la celebración del Mundial 2026 y la temporada de calor que está por llegar a México, el titular de la SEP, Mario Delgado, anunció un recorte al calendario escolar.

Sin embargo, la medida fue criticada por Patricia Mercado, quien compartió un comunicado de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres en el que se advierten afectaciones por ignorar la perspectiva de género:

Carga de cuidados : advierten que mantener a niñas y niños en casa aumenta el trabajo de cuidados que en México recae de forma desproporcionada sobre las mujeres

: advierten que mantener a niñas y niños en casa aumenta el trabajo de cuidados que en México recae de forma desproporcionada sobre las mujeres Sin perspectiva de género : Criticaron que la SEP no previó alternativas de cuidado de las infancias en casa y menos evaluó el impacto diferenciado para el caso específico de las mujeres trabajadoras

: Criticaron que la SEP no previó alternativas de cuidado de las infancias en casa y menos evaluó el impacto diferenciado para el caso específico de las mujeres trabajadoras Tiempo propio de las mujeres : Señalaron que modificar el calendario escolar sin medidas de apoyo para las mujeres limita su descanso, tiempo para ejercer un empleo remunerado, ingresos y su participación pública

: Señalaron que modificar el calendario escolar sin medidas de apoyo para las mujeres limita su descanso, tiempo para ejercer un empleo remunerado, ingresos y su participación pública Autonomía económica : Denunciaron que la decisión de adelantar el fin del ciclo se traduce en costos sociales y económicos para los hogares, lo cual generará una afectación directa a la autonomía de las mujeres

: Denunciaron que la decisión de adelantar el fin del ciclo se traduce en costos sociales y económicos para los hogares, lo cual generará una afectación directa a la autonomía de las mujeres Redes de apoyo inexistentes: Advierten que no todos los hogares tienen redes de apoyo disponibles que puedan absorber el aumento de cuidados para las infancias, lo que devendrá en afectaciones, especialmente para madres trabajadoras

SEP modifica calendario escolar 2025-2026 por el Mundial 2026: así quedó (Michelle Rojas)

Coalición pide a Mario Delgado corregir recorte al calendario escolar

Tras señalar las implicaciones negativas que acarreará en especial para las madres de familia el recorte al calendario escolar, la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres pidió corregir la medida.

Fue a través de 5 planteamientos que la organización consideró, se podría mejorar la disposición, pues dijo que de esa manera se pondría en el centro de la acción a las infancias, las familias y a quienes sostienen los cuidados:

Transparentar los criterios y análisis considerados para modificar el calendario escolar Valorar los impactos diferenciados que estas decisiones tienen en las mujeres, particularmente en madres trabajadoras, hogares monoparentales y familias sin redes de apoyo Garantizar que cualquier ajuste al calendario escolar esté acompañado de alternativas públicas, comunitarias y seguras para niñas, niños y adolescentes Coordinar acciones con gobiernos estatales y municipales para ofrecer espacios recreativos, culturales, deportivos y de cuidado durante los periodos extraordinarios sin clases Reconocer que el tiempo de las mujeres no es un recurso ilimitado ni gratuito para resolver omisiones institucionales