Marybel Villegas se lanzó contra la presienta de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, Citlalli Hernández, al acusar que la designación de coordinadores estatales fue “una burla al morenismo”.

Así lo sentenció la diputada federal al criticar las encuestas por medio de las cuales la dirigencia del partido designó a los virtuales candidatos a las gubernaturas en las elecciones 2027.

Es una burla hacia el modernismo en el estado, una burla hacia el morenismo en el país. Marybel Villegas

Incluso, al rechazar la posibilidad de participar en el proceso de comités municipales, Marybel Villegas señaló que analiza competir por el gobierno de Quintana Roo de la mano del PT.

Marybel Villegas (@MarybelVillegas)

Marybel Villegas señala a Citlalli Hernández por “amañar” encuestas de coordinaciones estatales

La inconformidad que dejó el proceso interno de Morena para la definición de coordinaciones estatales sigue profundizándose, pues ahora Marybel Villegas se lanzó contra Citlalli Hernández.

Sentenció que los resultados de las encuestas por los que fue descartada como coordinadora de Morena en Quintana Roo rumbo a las elecciones 2027, “no son confiables”.

Ante ello, Marybel Villegas adelantó que no tiene ninguna intención de participar en el proceso para definir a los eventuales candidatos a gobiernos municipales que está por realizar el partido.

No vamos a participar en el proceso interno de los comités municipales, porque va a ser la misma historia, es una burla hacia el modernismo en el estado, una burla hacia el morenismo en el país. Marybel Villegas

En ese sentido, la legisladora federal indicó que no será parte de la contienda porque la historia se va a repetir, lo que calificó como una total burla para el morenismo en todo México.

De la misma forma, Marybel Villegas elevó el tono de su crítica al aseverar que las encuestas fueron amañadas por la propia Citlalli Hernández tanto en Quintana Roo, como en otros estados.

Marybel Villegas analiza sumarse al PT para ir por gobierno de Quintana Roo

Tras criticar duramente a Citlalli Hernández por las encuestas para definir a los coordinadores estatales, Marybel Villegas señaló que no desiste en su intención de buscar el gobierno d Quintana Roo.

En torno al punto, la diputada federal de Morena advirtió que a pesar de las críticas que se han lanzado desde diversos frentes, el partido no ha pasado por el necesario “punto de inflexión”.

Por eso, Marybel Villegas sostuvo que analiza la opción de competir por el gobierno de Quintana Roo de la mano del PT.

Después del tema de las coordinaciones no veo un punto de inflexión, el PT ha dicho que todavía falta que ellos elaboren una encuesta. Marybel Villegas

Destacó que aunque no conoce de cerca los planes del PT para la definición de sus candidatos a las elecciones 2027, está a la espera de que elaboren sus encuestas para tomar una decisión.