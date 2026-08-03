La Beca Rita Cetina 2026 comenzará con los depósitos del apoyo para útiles escolares del 3 al 14 de agosto, de acuerdo con la primera letra del apellido de las y los beneficiarios.

Además del apoyo bimestral que reciben los estudiantes de educación básica, durante agosto las familias beneficiarias obtendrán un pago único de 2 mil 500 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Actualmente, el programa beneficia a 6 millones 694 mil 988 estudiantes de educación básica, quienes reciben mil 900 pesos cada bimestre como parte de esta beca del Gobierno de México.

Beca Rita Cetina 2026: fechas de pago de agosto según la primera letra del apellido

Las familias inscritas en el programa recibirán el depósito de 2 mil 500 pesos conforme al siguiente calendario:

Lunes 3 de agosto: A, B

Martes 4 de agosto: C

Miércoles 5 de agosto: D, E, F

Jueves 6 de agosto: G

Viernes 7 de agosto: H, I, J, K, L

Lunes 10 de agosto: M

Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 12 de agosto: R

Jueves 13 de agosto: S

Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y, Z

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destinará 16.7 millones de pesos para este apoyo social.

¿Quiénes reciben el apoyo de la Beca Rita Cetina 2026?

El programa Beca Rita Cetina otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos a estudiantes de secundaria.

Además, las familias que tienen más de un hijo inscrito en el programa reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante, mientras que el apoyo extraordinario para útiles y uniformes escolares está dirigido exclusivamente a quienes cursan la educación primaria.

¿Cómo se depositan los 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina?

El apoyo de 2,500 pesos se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada a las madres, padres o tutores de los estudiantes beneficiarios.

No es necesario retirar el dinero el mismo día en que se refleje el depósito, ya que el recurso permanecerá disponible en la cuenta hasta que la familia decida utilizarlo.

Antes de acudir a una sucursal o cajero automático, los beneficiarios pueden consultar el saldo de su tarjeta para verificar que el depósito ya fue realizado.