El Secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado, lo confirma: el último día de clases en escuelas primarias y secundarias será el 5 de junio.

Pese a que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que la modificación al calendario escolar era una “propuesta”, Mario Delgado reitera que ya está decidido.

Se recortarán 28 días de la propuesta original. El último día en que alumnos tomarán clase será el 5 de junio, mientras que docentes concluirán labores el 12 de junio.

Así lo dijo el funcionario frente a distintos medios de comunicación, a los que aseguró que las razones son:

Altas temperaturas en la República Mexicana

Mundial 2026, el cual iniciará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

“Vamos a salir el 5 (de junio) porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del mundial. Salimos el 5, los maestros salen el 12 por las labores administrativas” Mario Delgado. Secretario de Educación Pública de México

Aún por definir la fecha de regreso a las escuelas, confirma Mario Delgado

Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, no mintió cuando dijo que la modificación al calendario escolar aún es “una propuesta” y es que, de acuerdo con Mario Delgado, de 53 años de edad, falta definir el día en que estudiantes regresarán a la escuela.

“Ayer se hizo una propuesta y vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo de regreso de clases” Mario Delgado. Secretario de Educación Pública de México

🚨 Aunque la presidenta Sheinbaum (@Claudiashein) dijo que adelantar vacaciones en escuelas es una "propuesta" y que NO hay calendario definido, el secretario de Educación @mario_delgado REITERÓ que el ÚLTIMO DÍA de clases será el 5 DE JUNIIO.



Esto desde una primaria de… pic.twitter.com/qzy8jSU7fo — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) May 8, 2026

El titular de la SEP, asegura que la decisión se tomará procurando que no haya una afectación en la parte educativa por lo que se revisará la fecha de regreso para que haya un máximo aprovechamiento.

Esto tras las críticas que ha recibido la institución por recortar el periodo escolar por el Mundial 2026.

Hasta el momento, se ha informado que el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el 31 de agosto; sin embargo, los alumnos regresarían a las aulas de clase el 17 de agosto de este año.

Se contempla que del 17 al 28 de agosto, estudiantes retomen su educación en lo que llaman un “periodo de reforzamiento”.