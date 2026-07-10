La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó la ceremonia de graduación de 570 estudiantes de la Facultad de Enfermería No. 2 de Acapulco, donde reiteró su compromiso con las nuevas generaciones y la construcción del proyecto denominado “Guerrero del Futuro”.

La ceremonia reunió a egresados de las generaciones de Técnico en Enfermería (2023-2026) y Licenciatura en Enfermería (2022-2027), quienes concluyeron su formación profesional en el área de la salud.

Invitada como madrina de generación, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, dirigió un mensaje a las y los graduados, en el que destacó la importancia de la educación, el esfuerzo personal y la participación de las juventudes en la transformación del estado.

Durante su intervención, llamó a los estudiantes a perseguir sus metas y superar cualquier obstáculo.

¡Sueñen! Nada es imposible. Que nadie te limite, que nadie te diga que no lo vas a lograr, que nadie impida que logres el sueño más alto de tu vida. Escúchalo bien: el único límite que tienes, ¿sabes quién es? Eres tú. Así que no puedes detenerte. Cómete al mundo, ¡te pertenece! ¡Vamos, Guerrero! ¡Vamos, Universidad!. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal fungió como madrina de generación de estudiantes de Enfermería en Acapulco. (cortesía)

Reconoce esfuerzo de estudiantes y familias

Durante el acto, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, reconoció el esfuerzo realizado por las y los estudiantes para concluir su formación académica, así como el respaldo de sus familias durante el proceso educativo.

Asimismo, destacó la importancia de la profesión de enfermería para fortalecer el bienestar social y la atención de la salud en Guerrero.

Ver los ojos llenos de esperanza de 570 nuevos profesionales de la salud me confirma que el Guerrero del Futuro ya comenzó y se escribe con letras de juventud. Agradezco con el corazón el sacrificio de los padres de familia, quienes junto a sus hijos han entregado hoy a la sociedad un ejército de paz y bienestar. Tengan por seguro que en la ruta por consolidar este proyecto, yo siempre seré su aliada número uno; no los vamos a dejar solos, vamos a asegurarles las herramientas que merecen. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Graduación reúne a 570 nuevos profesionales de la salud

La ceremonia correspondió a las generaciones de Técnico en Enfermería (2023-2026) y Licenciatura en Enfermería (2022-2027) de la Facultad de Enfermería No. 2 de Acapulco, institución que incorporó a 570 nuevos profesionales al sector salud.

El evento concluyó con muestras de reconocimiento por parte de estudiantes, familiares y comunidad universitaria hacia la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, quien reiteró su disposición de seguir impulsando acciones enfocadas en la educación, las juventudes y la formación de nuevas generaciones en Guerrero.