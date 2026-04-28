A poco más de dos años de la elección para la gubernatura de Guerrero, Morena no solo arranca al frente: arranca con una ventaja estructural que le permite algo que pocos partidos tienen en este momento: tiempo, margen y múltiples cartas competitivas.
De acuerdo con una encuesta levantada el 24 de abril de 2026, Esthela Damián Peralta encabeza las preferencias para ser candidata de Morena con 20.3%, seguida por Beatriz Mojica Morga (11.2%) e Iván Hernández Díaz (9.3%).
Más que una contienda cerrada, lo que muestran los datos es algo distinto: Morena tiene una baraja amplia de perfiles con posicionamiento real. Una base abierta… que favorece a Morena
El 36.7% de “no sabe” podría leerse como indefinición. Pero en clave electoral, significa otra cosa: hay un amplio espacio de crecimiento dentro del propio electorado del movimiento. No es rechazo. Es terreno disponible.
Y eso, para un partido en el poder, es una ventaja competitiva clara: la posibilidad de construir candidatura sin desgaste prematuro.
Liderazgos que ya compiten
Esthela Damián Peralta no solo lidera en intención, también encabeza la opinión positiva con 25.6%, lo que confirma un doble activo: conocimiento y evaluación favorable.
Detrás de ella, Beatriz Mojica Morga (17.0%) y Rocío Bárcena Molina (13.8%) muestran que Morena no depende de una sola figura, sino que cuenta con varios perfiles competitivos.
Incluso liderazgos con menor porcentaje —como Abelina López Rodríguez o Pablo Amílcar Sandoval— mantienen presencia suficiente para ser parte de una definición interna con sustancia política real.
Escenarios que favorecen la competitividad
Cuando se segmenta por género, Morena confirma otro activo: tiene opciones viables en ambos escenarios.
Entre mujeres, Esthela Damián Peralta amplía su ventaja (27.5%), consolidando un liderazgo claro, seguida por Beatriz Mojica Morga (18.7%).
Entre hombres, la competencia es más cerrada, con Pablo Amílcar Sandoval (17.2%) e Iván Hernández Díaz (16.4%), lo que confirma que Morena tiene profundidad de cuadros.
Más que división, hay competencia interna. Y eso, en política, suele traducirse en mejores candidaturas.
Identidad clara, candidatura en construcción
El 23.3% de los encuestados prefiere que el candidato sea un “militante del obradorismo”, por encima de otras opciones como el “claudismo” (12.0%) o un “nuevo liderazgo” (12.6%).
Esto deja ver algo clave: la identidad del movimiento está consolidada. Lo que está en proceso es la definición del perfil que mejor la encarne.
Y ese proceso, lejos de ser una debilidad, permite ajustar la candidatura al momento político.
Lo que realmente dicen los datos
Más allá de los porcentajes, la encuesta muestra tres fortalezas claras para Morena en Guerrero:
- Primero, liderazgo competitivo con ventaja inicial.
- Segundo, diversidad de perfiles con posicionamiento real.
- Tercero, una base electoral abierta que permite crecer.
En otras palabras: Morena no enfrenta una crisis de definición, sino un escenario de construcción.
Y en elecciones que aún están lejos, tener tiempo, estructura y múltiples opciones no es un problema.
Es, en realidad, una ventaja.