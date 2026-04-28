A poco más de dos años de la elección para la gubernatura de Guerrero, Morena no solo arranca al frente: arranca con una ventaja estructural que le permite algo que pocos partidos tienen en este momento: tiempo, margen y múltiples cartas competitivas.

De acuerdo con una encuesta levantada el 24 de abril de 2026, Esthela Damián Peralta encabeza las preferencias para ser candidata de Morena con 20.3%, seguida por Beatriz Mojica Morga (11.2%) e Iván Hernández Díaz (9.3%).

Más que una contienda cerrada, lo que muestran los datos es algo distinto: Morena tiene una baraja amplia de perfiles con posicionamiento real. Una base abierta… que favorece a Morena

El 36.7% de “no sabe” podría leerse como indefinición. Pero en clave electoral, significa otra cosa: hay un amplio espacio de crecimiento dentro del propio electorado del movimiento. No es rechazo. Es terreno disponible.

Y eso, para un partido en el poder, es una ventaja competitiva clara: la posibilidad de construir candidatura sin desgaste prematuro.

Morena mantiene ventaja en Guerrero y suma perfiles competitivos para 2027. (Cortesía)

Liderazgos que ya compiten

Esthela Damián Peralta no solo lidera en intención, también encabeza la opinión positiva con 25.6%, lo que confirma un doble activo: conocimiento y evaluación favorable.

Detrás de ella, Beatriz Mojica Morga (17.0%) y Rocío Bárcena Molina (13.8%) muestran que Morena no depende de una sola figura, sino que cuenta con varios perfiles competitivos.

Incluso liderazgos con menor porcentaje —como Abelina López Rodríguez o Pablo Amílcar Sandoval— mantienen presencia suficiente para ser parte de una definición interna con sustancia política real.

Morena mantiene ventaja en Guerrero y suma perfiles competitivos para 2027. (Cortesía)

Escenarios que favorecen la competitividad

Cuando se segmenta por género, Morena confirma otro activo: tiene opciones viables en ambos escenarios.

Entre mujeres, Esthela Damián Peralta amplía su ventaja (27.5%), consolidando un liderazgo claro, seguida por Beatriz Mojica Morga (18.7%).

Entre hombres, la competencia es más cerrada, con Pablo Amílcar Sandoval (17.2%) e Iván Hernández Díaz (16.4%), lo que confirma que Morena tiene profundidad de cuadros.

Más que división, hay competencia interna. Y eso, en política, suele traducirse en mejores candidaturas.

Morena mantiene ventaja en Guerrero y suma perfiles competitivos para 2027. (Cortesía)

Identidad clara, candidatura en construcción

El 23.3% de los encuestados prefiere que el candidato sea un “militante del obradorismo”, por encima de otras opciones como el “claudismo” (12.0%) o un “nuevo liderazgo” (12.6%).

Esto deja ver algo clave: la identidad del movimiento está consolidada. Lo que está en proceso es la definición del perfil que mejor la encarne.

Y ese proceso, lejos de ser una debilidad, permite ajustar la candidatura al momento político.

Morena mantiene ventaja en Guerrero y suma perfiles competitivos para 2027. (Cortesía)

Lo que realmente dicen los datos

Más allá de los porcentajes, la encuesta muestra tres fortalezas claras para Morena en Guerrero:

Primero, liderazgo competitivo con ventaja inicial.

Segundo, diversidad de perfiles con posicionamiento real.

Tercero, una base electoral abierta que permite crecer.

En otras palabras: Morena no enfrenta una crisis de definición, sino un escenario de construcción.

Y en elecciones que aún están lejos, tener tiempo, estructura y múltiples opciones no es un problema.

Es, en realidad, una ventaja.