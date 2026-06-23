Esthela Damían Peralta se inscribió al proceso interno de Morena para contender por la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2027, registrándose en el World Trade Center de la CDMX.

La exconsejera jurídica de la Presidencia afirmó que su candidatura se sustenta en el trabajo territorial y rechazó ser impulsada por Claudia Sheinbaum.

“Así es... eso sería totalmente fuera de la norma... la presidenta es una mujer ejemplar... va a cumplir el mandato de respetar la Constitución... lo que yo traigo es trabajo en territorio... no me apoya la presidenta... es más, creo que fui la única del gabinete que renuncié...” Esthela Damián. Exconsejera jurídica de Presidencia

Esthela Damián destacó que no paga encuestas “a modo” y confió en que el sondeo oficial de Morena será el método infalible tras las asambleas, programadas después del Mundial 2026.

Esthela Damián resalta trabajo en territorio sobre encuestas pagadas

Al destacar su trabajo en territorio, Esthela Damián pidió no caer en la esquizofrenia de las encuestas.

En ese sentido dijo que los resultados de las mismas dependen de quién la pague y que ella no paga encuestas a modo rumbo a las elecciones 2027.

“Yo no he pagado encuestas, yo no traigo encuestas a modo...”, dijo.

Estela Damián asegura que encuesta de Morena será el “método infalible”

Sobre la encuesta de Morena que se realizará tras las asambleas, dijo que ese si será un “método infalible” y celebró que se vaya a realizar después del Mundial 2026 para que no haya distracciones.

La exconsejera jurídica de Presidencia pidió a los medios no orientar el apoyo a algún u otro aspirante.

Insistió que está trabajando como militante recorriendo el territorio y haciendo trabajo permanente con la gente.

Este martes 23 de junio se presentaron a inscribirse para dirigir los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, aspirantes de Guerrero, Colima y Chihuahua.

Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco; Pablo Amilcar Sandoval, exdiputado de Morena y hermano de Irma Erendira Sandoval; así como Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); son algunos de los numerosos aspirantes de Guerrero.