El Departamento de Estado de Estados Unidos le retiró la visa a Alex Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), alto funcionario encargado de investigar el huachicol fiscal.

La información fue emitida por el periodista Arturo Ángel; por su parte, Alex Tonatiuh Márquez dijo a Milenio que iba a solicitar una nueva visa y que su procedimiento es personal por lo que no afecta sus actividades como funcionario público.

Hasta ahora, Alex Tonatiuh Márquez es el primer funcionario del gobierno federal, perteneciente a la ANAM, al que le quitan la visa luego de que se ha confirmado el retiro de visa a gobernadores como Marina del Pilar, exgobernadores como Héctor Astudillo y presidentes municipales.

Alex Tonatiuh Márquez, Lord Relojes, en otro escándalo por el retiro de su visa

Alex Tonatiuh Márquez nuevamente está en medio del escándalo luego de que en agosto de 2025 se le conociera como Lord Relojes por la adquisición de varios relojes de lujo que pagó al contado en distintos momentos por un monto total de casi ocho millones de pesos, lo que no justifican sus ingresos.

Además, en 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigó a la empresa Aledo S.A de C.V., de la cual es apoderado legal, por supuestamente realizar operaciones simuladas con una empresa colombiana.

De la misma manera se le detectaron depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos, los cuales no declaró.

Alex Tonatiuh Márquez sigue en el puesto y resume modernización de Aduanas

Mientras tanto, Alex Tonatiuh Márquez sigue en el puesto y ha resaltado que la reciente ampliación de la Aduana de Veracruz es el ejemplo de cómo se está implementándole la Ley Aduanera 2026.

Dijo que esta se basa en un nuevo estándar de control, trazabilidad y eficiencia, por lo que será un ejemplo para el comercio exterior y la modernización de las aduanas.

¿A quienes les han retirado la visa por órdenes de Donald Trump?

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado una revisión de visas otorgadas y la decisión de cancelarla se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

La cancelación de la visa de Alex Tonatiuh Márquez se da en el marco de una supuesta lista de políticos vinculados a Morena a quienes les habrían cancelado la visa.

En su momento, Héctor Astudillo, confirmó que ello estaba sucediendo a otros políticos y exfuncionarios no solo de Morena.