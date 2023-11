Antonio Pérez Garibay explicó por qué se retiró de la conferencia de ganadores de Jalisco, ¿y de Morena?, esto fue lo que dijo el diputado que perdió la encuesta para la candidatura.

Este 10 de noviembre Morena presentó los resultados de sus encuestas que definieron a los aspirantes finalistas para cada uno de los 9 estados que tendrán elecciones 2024.

Como parte del proceso, recientemente se dieron a conocer los nombres del candidato y la candidata mejor posicionados para encabezar la candidatura de Morena para la gubernatura de Jalisco.

¿Quién ganó la encuesta de Morena en Tabasco? Consulta los resultados en vivo: Javier May y Yolanda Osuna, los mejor posicionados

Sin embargo, Antonio Pérez Garibay, diputado de Morena y papá del Checo Pérez, no quedó entre los finalistas , por lo que se retiró de la conferencia de ganadores de Jalisco.

En plena conferencia de resultados de los ganadores de Jalisco para la candidatura de Morena, Antonio Pérez Garibay se retiró y rindió unas breves palabras a los medios de comunicación.

El aspirante a la candidatura de Morena para Jalisco señaló que se retiraba del evento pero aseguró que seguiría siendo “el soldado del presidente AMLO”.

Al ser cuestionado sobre el por qué abandonaba el recinto, Antonio Pérez Garibay explicó que dos horas antes de dar a conocer los resultados “un alto dirigente les cantó quiénes serían los ganadores”.

“Nos la cantaron antes de, dos horas antes y eso no se vale. Nos lo dijeron antes y nos lo dijo un alto dirigente; si nos lo hubiera dicho alguien que no tuviera relevancia no pasa nada, pero quien nos la cantó y nos lo dijo, es alguien que vale mucho. Dos horas antes nos dijeron quién podría ser”.

Antonio Pérez Garibay