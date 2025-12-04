José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California confirma que Estados Unidos le revocó su visa, pero asegura que no interferirá en sus funciones.

“Al realizar el trámite correspondiente para solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos, fui notificado de la revocación de mi visa de turista” José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California

El presidente municipal reveló que hacía pública esta información porque quería evitar malentendidos, pues asegura desconocer la razón de la revocación de su visa.

A través de sus redes sociales, José Luis Dagnino López informó la revocación de su visa de turista por parte de las autoridades de Estados Unidos.

El alcalde de San Felipe, Baja California señaló que fue el pasado 2 de diciembre cuando se dio cuenta de esta situación.

José Luis Dagnino López aseguró que de momento no ha recibido ninguna información oficial sobre la razón que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión.

En su publicación, José Luis Dagnino López destacó que ya se encuentra realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de la determinación.

José Luis Dagnino López señaló que en su momento procederá conforme a lo establecen las leyes y los procesos diplomáticos.

José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California aseguró que la revocación de su visa no interfiere en sus funciones

José Luis Dagnino López señaló que no es a la primera persona que le pasa, pues ha sucedido lo mismo con diversos actores públicos en Baja California y en el país.

Sin embargo, José Luis Dagnino López se encuentra consciente que la revocación de su visa puede generar ciertas dudas o inquietudes, por lo que él quería aclarar la situación.

José Luis Dagnino López reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública.

Además aseguró que la revocación de su visa no interfiere con sus funciones, responsabilidades, ni las actividades institucionales que tiene que realizar como alcalde de San Felipe, Baja California.

José Luis Dagnino López dejó en claro que seguirá trabajando con la misma dedicación y mantendrá informada a la población sobe la revocación de su visa.

“Agradezco sinceramente la comprensión y el apoyo de la ciudadanía. Estaré informando cualquier avance relevante respecto a esta situación en cuanto exista información oficial” José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California