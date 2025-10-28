Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera, explicó que la incorporación de sistemas automatizados de análisis y trazabilidad permitirá detectar operaciones irregulares con mayor precisión y reducir la intervención humana en los procesos de revisión.

Estamos integrando inteligencia artificial y herramientas de revisión no intrusiva —como arcos de rayos X y rayos gamma— que permiten identificar en segundos patrones anómalos en las cargas. Esto incrementa la capacidad de detección y elimina espacios de discrecionalidad. Alex Tonatiuh Márquez Hernández

ANAM incorpora inteligencia artificial para aduanas más seguras

El funcionario detalló que la Dirección General de Investigación Aduanera trabaja en conjunto con el Centro Nacional de Control en Querétaro, donde se concentran imágenes y datos de más de 14 mil cámaras distribuidas en las 50 aduanas del país.

Gracias a este sistema, se puede monitorear en tiempo real la actividad comercial y responder de manera inmediata ante cualquier irregularidad. De acuerdo con Alex Tonatiuh, la próxima Ley Aduanera, que entrará en vigor en enero de 2026, fortalecerá las capacidades técnicas y legales de las áreas de investigación.

La nueva ley establece mecanismos más estrictos para la certificación de agentes aduanales y eleva las sanciones por subvaluación o falsificación de información. Es un paso clave hacia un sistema aduanero más transparente y profesional. Alex Tonatiuh Márquez Hernández

Esta visión está alineada con los lineamientos del titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, quien ha destacado la importancia de consolidar la fiscalización digital y la trazabilidad total de mercancías en todas las fronteras del país.

ANAM moderniza aduanas con inteligencia artificial y control automatizado. (Cortesía )

Como resultado del trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República, Pemex, el SAT y la Secretaría de Seguridad, la ANAM mantiene más de 7,700 carpetas de investigación activas, de las cuales 818 cuentan con detenidos, 326 con personas vinculadas a proceso y 78 con sentencia condenatoria.

Además, la dependencia ha cancelado 45 patentes de agentes aduanales por presuntos actos ilícitos, lo que refleja su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.