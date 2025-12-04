A través de sus redes sociales, José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California dio a conocer que Estados Unidos revocó su visa de turista.

José Luis Dagnino López aseguró que desconocía las razones de la revocación de su visa, pero aseguró que eso no interferirá en sus funciones.

¿Quién es José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California?

José Luis Dagnino López nació en la ciudad de Guasave, Sinaloa el 6 de agosto de 1986.

Es el primer alcalde del puerto desde que se conformó como comuna.

José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California (Jose Luis Dagnino Lopez / Facebook )

¿Cuántos años tiene José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California?

José Luis Dagnino López tiene 39 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California?

José Luis Dagnino López se encuentra casado con Lidia Teresa Enciso Sanchez.

¿Qué signo zodiacal es José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California?

José Luis Dagnino López es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California?

José Luis Dagnino López tiene tres hijos.

¿Qué estudió José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California?

José Luis Dagnino López es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Baja California.

¿En qué ha trabajado José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California?

De acuerdo con su currículo, José Luis Dagnino López se ha desempeñado en diferentes cargos como:

Auxiliar de Ministerio Público en el juzgado cuarto pena, en la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California

Trabajó en una empresa Bienes raíces, gestión notaria y Registro Público

Realizó diferentes actividades relacionadas al litigio en el Despacho Jurídico Amezcua Henry y Asociados

Promotor participación social en el Desarrollo Social Municipal XIV y XX del Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

Auxiliar del Ministerio Público Procuraduría General de Justicia del Estado de B.C

Asesor Jurídico de la Secretaría De Seguridad Pública De B.C.

Delegado Municipal del Puerto De San Felipe, B.C. XXII Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

Administrador General de Plaza Armex, San Felipe, B.C

Dueño y administrador de prestadora de servicios turísticos San Felipe Fun

Actualmente, José Luis Dagnino López es el alcalde de San Felipe, Baja California tras imponerse en las elecciones del 2024.

José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California revela que le revocaron su visa

José Luis Dagnino López informó la revocación de su visa de turista por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Fue el pasado 2 de diciembre cuando intentó realizar el trámite correspondiente para solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos, que al alcalde le notificaron de la revocación de su visa.

José Luis Dagnino López aseguró que de momento no ha recibido ninguna información oficial sobre la razón que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión.

Sin embargo, José Luis Dagnino López destacó que ya se encuentra realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de la determinación.

José Luis Dagnino López dejó en claro que la revocación de su visa no interfiere con sus funciones, responsabilidades, ni las actividades institucionales que tiene que realizar como alcalde de San Felipe, Baja California.