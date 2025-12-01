Óscar Tonatiuh Vázquez, titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco desde abril de 2025, aclaró si podría dejar su cargo para sumarse al equipo de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República (FGR).

“No, no, no. Celebro la llegada de la licenciada Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, una gran servidora pública y mujer” Óscar Tonatiuh Vázquez, titular de Fiscalía de Tabasco

El titular de la Fiscalía de Tabasco, quien es cercano al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue cuestionado sobre la llegada de la ex consejera Jurídica de la Presidencia a la FGR.

Óscar Tonatiuh Vázquez señaló en respuesta que tiene muchos compromisos en Tabasco con los que está firme para cumplir a los ciudadanos.

¿Óscar Tonatiuh Vázquez podría sumarse a la FGR con Ernestina Godoy?

Ante la pregunta expresa sobre si se sumará al nuevo equipo de Ernestina Godoy en la FGR debido a su cercanía con Omar García Harfuch, el titular de la Fiscalía de Tabasco aseguró que no se irá del estado.

Óscar Tonatiuh Vázquez aclaró que celebra la llegada de “una gran servidora pública y mujer” a la FGR; sin embargo, no tiene pensado abandonar su cargo para sumarse a Ernestina Godoy.

De acuerdo con el fiscal de Tabasco, él está comprometido a mantener una relación de coordinación con la Fiscalía General “para poder auxiliar a los ciudadanos del país”.

Sin embargo, tiene un compromiso que mantendrá “todo el tiempo que sea necesario” con los ciudadanos de Tabasco,

“Desde aquí, desde Tabasco, nos comprometemos a continuar con esa relación para poder auxiliar a los ciudadanos de este país. Sin embargo, yo tengo un compromiso firme con con los ciudadanos en Tabasco, el cual mantendré eh todo el tiempo que sea necesario” Óscar Tonatiuh Vázquez, titular de Fiscalía de Tabasco

Óscar Tonatiuh Vázquez desea la mejor de las suertes a Ernestina Godoy en la FGR

Por otra parte, destacó sus mejores deseos para Ernestina Godoy al frente de la FGR, aunque mantuvo claro que continuará en Tabasco como fue su compromiso desde que tomó el cargo.

“Le deseamos la mejor de las suertes a la encargada fiscal general de la República, pero no, no, yo continuaré aquí eh como lo tengo comprometido” Óscar Tonatiuh Vázquez, titular de Fiscalía de Tabasco

Cabe recordar que Ernestina Godoy es la encargada de Despacho de la FGR, cargo que ostentará hasta que la Cámara de Senadores designe a un nuevo o nueva fiscal.