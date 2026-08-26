Debido a que se detectó que transfirieron información confidencial a una tercera compañía, dos empresas de Ricardo Salinas Pliego perdieron sus contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por medio de reportes periodísticos se dio a conocer que las dos compañías proveedoras de servicios forman parte del conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego.

En tanto, las autoridades explicaron que el fin de los contratos se determinó debido a que ambas empresas incurrieron en irregularidades al transferir información confidencial a otra firma ajena a los contratos con el IMSS.

IMSS rompe contrato con empresas vinculadas con Salinas Pliego (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Las empresas de Salinas Pliego que transfirieron información confidencial

Al informar sobre el término de los contratos de dos empresas por transferir información confidencial, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que las compañías en cuestión son las siguientes:

Soluciones para Negocios Éticos, Competitivos y Sustentables (NECSUS)

Creaciones Tecnológicas y Digitales Jim

En el caso de NECSUS, en sitios oficiales de la compañía se indica que ofrece servicios de evaluación y gestión de riesgos en la cadena de suministro de medicamentos y servicios.

En ese sentido, la firma sostiene que su objetivo es ayudar a empresas o entidades de gobierno a calificar y seleccionar proveedores de manera más segura y eficiente para reducir los riesgos de fraude.

En cuanto a Creaciones Tecnológicas y Digitales Jim, los datos recopilados indican que ofrecer sus servicios de ventas, facturación, contabilidad y gestión de proyectos, entre otros.

Es decir que es un despacho especializado en soluciones tecnológicas y transformación digital con servicios de desarrollo de software a la medida, mantenimiento de sistemas e integración de plataformas.

Empresas de Salinas Pliego transfirieron información confidencial

El 30 de julio de 2026 el IMSS concretó la rescisión administrativa del contrato que mantenía con dos empresas de Salinas Pliego, tras iniciar el procedimiento correspondiente el 2 de julio de ese año.

La medida se debió a que las firmas prestadoras de servicio vulneraron los protocolos de secrecía al transferir información confidencial a la firma UPAX GS sin contar con la autorización explícita requerida.

Dicho acuerdo comercial estaba previsto para concluir hasta el 31 de diciembre de 2027, pero el manejo indebido de datos personales en la plataforma digital provocó el quiebre institucional inmediato.

Ante ello, las compañías vinculadas a Salinas Pliego deben restituir las bases de datos al organismo público, mientras el Órgano Interno de Control investiga las faltas administrativas cometidas.