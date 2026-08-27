El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, calificó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como un “corrupto y delincuente prófugo de la justicia” que pretende utilizar una supuesta aspiración presidencial para evadir sus cuentas pendientes con las autoridades.

El legislador sostuvo que el exmandatario busca transformar las acusaciones que enfrenta por delincuencia organizada y lavado de dinero en un relato de presunta persecución política, aun cuando existen sentencias del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respaldan las órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Gutiérrez Luna señala doble nacionalidad y desvío de 7 mil 500 millones de pesos

El legislador también cuestionó la situación de nacionalidad de García Cabeza de Vaca y aseguró que el exgobernador habría incurrido en irregularidades al renunciar a una ciudadanía extranjera para acceder a cargos públicos.

De acuerdo con el legislador, Cabeza de Vaca habría formalizado en México su renuncia a cualquier nacionalidad extranjera; sin embargo, sostuvo que esa renuncia no habría quedado consumada ante las autoridades de Estados Unidos.

En 2024, documentos incorporados al expediente SUP-RAP-102/2024 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación registraron que una base del gobierno mexicano identificaba al exgobernador como mexicano y estadounidense.

No obstante, la sentencia no determinó que García Cabeza de Vaca hubiera cometido un delito por su situación de nacionalidad, sino que dejó constancia de la existencia de ambos registros.

Desde octubre de 2022, el exmandatario tamaulipeco permanece en Estados Unidos mientras enfrenta procedimientos judiciales abiertos en México, según la información proporcionada por Gutiérrez Luna.

Gutiérrez Luna exige extradición de Cabeza de Vaca por acusaciones de huachicol

El vicepresidente de San Lázaro acusó directamente a Cabeza de Vaca de ser el “fundador del huachicol” en Tamaulipas, señalando que durante su sexenio otorgó contratos a Sergio Carmona y protegió a grupos dedicados al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Finalmente, Sergio Gutiérrez Luna recordó las violaciones atribuidas al extinto Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) creado en dicha gestión y confirmó que las autoridades mexicanas ya solicitaron la extradición del exgobernador desde Estados Unidos para que rinda cuentas ante la justicia.