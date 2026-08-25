Francisco García Cabeza de Vaca rechazó ser prófugo de la justicia tras la mención de Claudia Sheinbaum en la mañanera del 25 de agosto de 2026.

¿Que soy prófugo de la justicia? De una justicia que se me fue negada bajo su régimen. Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas

Desde Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas aseguró que es víctima de persecución política y que los delitos en su contra son fabricados.

En ese sentido, García Cabeza de Vaca señaló que su caso busca desviar la atención de otros temas y recordó que la Constitución permite aspirar a la presidencia de México aun con doble nacionalidad.

Aunque no confirmó su candidatura, García Cabeza de Vaca dijo que lo piensa “con más ganas” para las elecciones 2030 luego de que Claudia Sheinbaum pusiera en la mesa un reforma constitucional para eliminar la doble nacionalidad en gobernadores y presidentes.

“No soy prófugo de la justicia”: García Cabeza de Vaca responde a Sheinbaum desde Estados Unidos (Captura de pantalla)

García Cabeza de Vaca asegura que no es prófugo de la justicia desde Estados Unidos

Francisco García Cabeza de Vaca rechazó inicialmente ser prófugo de la justicia, sin embargo, también señaló que se le ha negado la misma en México, respondió a Claudia Sheinbaum.

Al respecto, Francisco García Cabeza de Vaca afirmó a Claudia Sheinbaum que la justicia en México es calificada como una de las peores en el mundo, como se vería con Ernesto Ruffo.

Justicia que le ha negado a Ernesto Ruffo Appel. Justicia que le fue negada a Rosario Robles. Justicia que es negada a periodistas, a empresarios, a ciudadanos que viven en censura permanente. Francisco García Cabeza de Vaca

También señaló que su caso sería para desviar la atención de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya de parte de Estados Unidos o el retiro de visa de Américo Villarreal.

Ya que asegura, pese haberse aclarado sus delitos, Francisco García Cabeza de Vaca seguiría siendo perseguido, por la presunta venta de un cajón de estacionamiento.

Esto pese a haber denunciado el huachicol fiscal, como ha asegurado el exgobernador en diversas ocasiones, en defensa del estado de Tamaulipas y su gente.

¿Francisco García Cabeza de Vaca se lanzará por la presidencia? Esto dijo

Asimismo, Francisco García Cabeza de Vaca respondió a la moción que presentó Claudia Sheinbaum, referente a si la Constitución permite la doble nacionalidad al Ejecutivo Federal.

Presidente mexicano, presidenta mexicana, es mexicana, no representa a otro país. De hecho, estamos pensando enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar ello. Y en el caso de los gobernadores pues, la verdad, debería ser igual. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Al respecto, Francisco García Cabeza de Vaca aclaró que ya había revisado la Constitución, que sí permite llegar a la presidencia -o ser gobernador- si tienes doble nacionalidad.

Aunque no confirmó si buscará el cargo en 2030, Francisco García Cabeza de Vaca señaló que ahora “con más ganas” lo ha pensado para sacar a Morena del gobierno.