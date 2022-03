El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a Chumel Torres “el nuevo ideólogo del conservadurismo”.

Por ello, te decimos quién es el comediante, el cual destaca por ser uno de los acérrimos críticos de la administración de la Cuarta Transformación.

José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, es un comediante mexicano nacido en Chihuahua el 17 de mayo de 1982.

Es reconocido por “El Pulso de la República”, programa de internet que se caracteriza por su humor negro en relación a la política.

Previamente, había tenido otros emisiones como “Chumel con Chumel Torres”, la cual fue cancelada de la plataforma HBO luego de que generará polémica por comentarios racistas que expresó en redes sociales.

Pese a esto, consiguió un nuevo trabajo en 2018, pues en conjunto con el “Pulso de la República” lleva el programa “La Radio de la República”, podcast en el cual informa de las noticias actuales.

Cabe destacar que Chumel Torres se destacó en 2012. Esto porque publicó un tuit contra la propuesta del entonces candidato AMLO, en la cual se proponía la creación de una nueva secretaría.

Lo anterior, le abrió la puerta pues al ahora “ideólogo del conservadurismo”, ya que tuvo la oportunidad de escribir columnas para un blog y un periódico semanal en la capital.

Después de un tiempo, el comediante se dio cuenta que prefería llegar a audiencias más jóvenes. Por ello, abrió una cuenta en YouTube, en la cual habla de política con su peculiar sentido del humor.

Actualmente, Chumel Torres está envuelto en una nueva polémica luego de que el presidente AMLO lo señalará de ser “el nuevo ideólogo del conservadurismo”.

Esto porque se ha convertido en crítico, al igual que otras figuras como Victor Trujillo y Carlos Loret de Mola, de su actual administración.

“Ya ni conocía yo, no conozco, no lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él, que no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más, que ni sabía yo él, pero ahora ya el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda Brozo ni nadie más, ya no les funciona, ya es Chumel”.

AMLO