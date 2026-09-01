Durante el examen de control para la selección de aspirantes al ciclo escolar 2026-2027 de la UNAM, se registró el peculiar caso de una licenciatura a la que solo se registró 1 aspirante.

De acuerdo con datos publicados por la misma institución universitaria, el caso ocurrió en el estado de Tlaxcala, donde de 50 cupos disponibles no se ocupó ninguno porque nadie fue seleccionado.

Sin embargo, con la puesta en marcha de la segunda oportunidad para entrar a la UNAM, el número de registros para la licenciatura que se imparte en un campus de Tlaxcala se disparó.

UNAM (Especial)

Una licenciatura de la UNAM en Tlaxcala tuvo una pobre demanda; solo un aspirante se registró

Del 12 al 19 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicó su examen de control de ingreso al nivel licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027.

En el proceso, estuvo disponible la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento que se imparte en el Campus III de la FES Zaragoza, ubicado en el estado de Tlaxcala.

Para dicha carrera se abrieron un total de 50 cupos; sin embargo, en la información oficial de la UNAM se señala que solo un aspirante realizó el registro para presentar el examen de control.

No obstante, también se establece que la licenciatura tuvo cero seleccionados, toda vez que el único estudiante que se registró no acudió a presentar la evaluación.

Registros para la licenciatura de la UNAM en Tlaxcala (UNAM)

Se debe resaltar que el examen de control se aplicó en varios estados, pero en Tlaxcala no se hizo, por lo que los aspirantes a la licenciatura debían trasladarse a la CDMX para presentar la prueba.

Registros para licenciatura de la UNAM en Tlaxcala se disparan en segunda oportunidad

Al concluir la primera fase del examen de control para ingreso a Licenciatura en la UNAM, este lunes 31 de agosto se lanzó la convocatoria extraordinaria de segunda oportunidad.

Se trata de un nuevo intento para los aspirantes que ya hicieron la prueba pero no alcanzaron el puntaje de su primera carrera; el registro será hasta el 4 de septiembre.

Para la segunda oportunidad, la UNAM abrió 2 mil 24 lugares vacantes en 66 carreras, entre las que vuelve a figurar la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento.

Y a diferencia de lo ocurrido en la primera vuelta, los registros para la carrera que se imparte en Tlaxcala se dispararon, pues hasta la noche de este 31 de agosto se han postulado 40 aspirantes.