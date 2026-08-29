La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este viernes 28 de agosto los resultados del examen de control presencial para el ingreso a licenciatura, luego de las irregularidades en la prueba en línea.
A través de un comunicado, la UNAM reveló que 20 mil 923 aspirantes fueron seleccionados por examen y los resultados pueden consultarse en la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).
Para conocer su resultado, las personas aspirantes deberán utilizar su número de folio e ingresar a “Tu Sitio”, ahí encontrarán los documentos necesarios para continuar con su proceso de ingreso a la UNAM.
20 mil 923 ingresarán a la UNAM tras publicación de los resultados del examen de control
La noche de este viernes 28 de agosto, la UNAM dio a conocer los resultados del examen de control a fin de que los aspirantes seleccionados sigan con su proceso e inicien clases el próximo lunes 31 de agosto.
La UNAM informó que la oferta académica para este primer ingreso fue de 49 mil 074 estudiantes, de los cuales:
- 28 mil 151 hicieron efectivo su pase reglamentado
- 20 mil 923 ingresan por examen
La UNAM convocó a más de 50 mil aspirantes al examen de control luego de las irregularidades en la prueba en línea. De los convocados, solo 36 mil 885 se presentaron a la evaluación presencial.
Cabe mencionar que, cerca de 16 mil jóvenes que presentaron el examen de control presencial, quedaron fueron del proceso de selección al no acreditar la puntuación necesaria para ingresar a una licenciatura de la UNAM.