La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este viernes 28 de agosto los resultados del examen de control presencial para el ingreso a licenciatura, luego de las irregularidades en la prueba en línea.

A través de un comunicado, la UNAM reveló que 20 mil 923 aspirantes fueron seleccionados por examen y los resultados pueden consultarse en la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Para conocer su resultado, las personas aspirantes deberán utilizar su número de folio e ingresar a “Tu Sitio”, ahí encontrarán los documentos necesarios para continuar con su proceso de ingreso a la UNAM.

UNAM publica resultados del examen de control: 20,923 fueron seleccionados (Especial)

20 mil 923 ingresarán a la UNAM tras publicación de los resultados del examen de control

La noche de este viernes 28 de agosto, la UNAM dio a conocer los resultados del examen de control a fin de que los aspirantes seleccionados sigan con su proceso e inicien clases el próximo lunes 31 de agosto.

La UNAM informó que la oferta académica para este primer ingreso fue de 49 mil 074 estudiantes, de los cuales:

28 mil 151 hicieron efectivo su pase reglamentado

20 mil 923 ingresan por examen

La UNAM convocó a más de 50 mil aspirantes al examen de control luego de las irregularidades en la prueba en línea. De los convocados, solo 36 mil 885 se presentaron a la evaluación presencial .

Cabe mencionar que, cerca de 16 mil jóvenes que presentaron el examen de control presencial, quedaron fueron del proceso de selección al no acreditar la puntuación necesaria para ingresar a una licenciatura de la UNAM.