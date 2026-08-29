El examen de control de la UNAM habría exhibido una dura realidad, pues el promedio de puntajes se desplomó con respecto a los resultados de la prueba en línea que se canceló.

De acuerdo con la información recopilada tras la difusión de los resultados de la evaluación presencial, en general los aspirantes obtuvieron 45 aciertos menos que en el examen en línea.

En algunas carreras la caída de aciertos en el examen de control de la UNAM fue tan pronunciada, que los aspirantes obtuvieron en promedio casi la mitad de respuestas correctas que en la prueba online.

Caen puntajes durante examen de control de la UNAM

La noche del viernes 28 de agosto de 2026, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM dio a conocer los resultados de su examen de control que se aplicó de forma presencial.

Al respecto, el organismo comunicó que de los más de 50 mil aspirantes que presentaron la evaluación en todo el país, un total de 20 mil 923 fueron los que se seleccionaron para iniciar el ciclo escolar 2026-2027.

Sin embargo, con la publicación de los resultados también se reveló que en el examen de control se registró una dramática caída en los puntajes con respecto a lo ocurrido en la prueba en línea.

Resultados del examen de control UNAM (Michelle Rojas)

Lo anterior debido a que se reporta que en promedio, los aspirantes obtuvieron hasta 45 aciertos menos que los que se registraron durante el examen en línea que se canceló por posibles trampas.

Asimismo, el desplome en los puntajes terminó por reducir la proporción de aspirantes que obtuvieron un lugar en la UNAM, pues solo uno de cada 4 logró ingresar al ciclo escolar que iniciará el 31 de agosto.

Las carreras en las que más cayeron los puntajes tras el examen de control de la UNAM

Al publicarse los resultados del examen de control de la UNAM que muestran un notorio desplome de puntajes, también se han revelado que cuáles fueron las carreras en las que más diferencia de aciertos hubo:

Enfermería en FES Zaragoza: Cayó de 103 a 58 aciertos

Cirujano Dentista en FES Iztacala: Cayó de 109 a 65 aciertos

Odontología en CU: Pasó de 112 a 70 aciertos

Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de CU: El mínimo quedó en 92 aciertos frente a 117 en línea

Medicina en FES Iztacala: Bajó de 115 a 84 aciertos

Administración en la Facultad de Contaduría: Bajó de 108 a 67 aciertos

Derecho en FES Acatlán: Cayó de 87 a 46 aciertos