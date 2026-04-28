Ernestina Godoy presenta ejes del Plan de Procuración de Justicia 2026-2029

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), compareció ante el Senado este lunes 27 de abril y presentó los ejes del Plan de Procuración de Justicia 2026-2029.
La fiscal detalló que su plan se basa en 10 ejes de acción, que buscan transformar el modelo punitivo actual con una gestión basada en la inteligencia, el humanismo y la atención a las víctimas.
Los 10 ejes del Plan de Procuración de Justicia 2026-2029 de Ernestina Godoy
Frente a la Comisión de Justicia del Senado, Ernestina Godoy presentó su Plan de Procuración de Justicia 2026-2029 que tendrá los siguientes 10 ejes:
- Reestructura institucional: Busca optimizar procesos, clarificar competencias, erradicar duplicidades y fortalecer la coordinación interna para responder con eficacia a delitos complejos
- Fortalecimiento del servicio profesional de carrera: Creación de un órgano especializado para garantizar procesos claros de ingreso, permanencia y ascenso, fomentando la especialización y estabilidad laboral
- Mayor presencia territorial: Fortalecimiento de las 32 fiscalías federales en los estados para asegurar una atención cercana y sensible a la ciudadanía
- Nuevo modelo de investigación e inteligencia: Uso de la ciencia, la tecnología y el análisis estratégico para desarticular estructuras criminales y rutas de dinero, en lugar de enfocarse solo en casos aislados
- Coordinación interinstitucional: Colaboración estrecha con los tres órdenes de gobierno
- Atención a las víctimas: Se busca la reparación del daño, evitando la revictimización; así como la derivación oportuna de casos, la profesionalización de facilitadores y la promoción de una cultura de paz
- Perspectiva de género: Integración obligatoria del género como herramienta metodológica en todas las investigaciones, especialmente en delitos contra las mujeres
- Búsqueda de personas desaparecidas: Fortalecimiento de fiscalías especializadas, registros nacionales y el Banco Nacional de Datos Forenses con un enfoque humanitario
- Erradicación de la violencia contra la mujer y combate a la extorsión: Priorización de estos fenómenos criminales mediante protocolos de máxima alerta y corresponsabilidad activa con los estados
- Rendición de cuentas y transparencia: Implementación de mecanismos de evaluación, honestidad y ejercicio responsable del presupuesto para recuperar la confianza ciudadana