Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), compareció ante el Senado este lunes 27 de abril y presentó los ejes del Plan de Procuración de Justicia 2026-2029.

La fiscal detalló que su plan se basa en 10 ejes de acción, que buscan transformar el modelo punitivo actual con una gestión basada en la inteligencia, el humanismo y la atención a las víctimas.

Ernestina Godoy presenta ejes del Plan de Procuración de Justicia 2026-2029 (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Los 10 ejes del Plan de Procuración de Justicia 2026-2029 de Ernestina Godoy

Frente a la Comisión de Justicia del Senado, Ernestina Godoy presentó su Plan de Procuración de Justicia 2026-2029 que tendrá los siguientes 10 ejes: