Inter Miami vs Cruz Azul disputan la Final del Campeones Cup 2026. El pronóstico es triunfo del equipo Inter Miami. Te compartimos las posibles alineaciones.

Inter Miami vs Cruz Azul: Pronóstico de la Final del Campeones Cup 2026

El pronóstico del partido Inter Miami vs Cruz Azul de la Liga MX es victoria 3-2 del equipo de Lionel Messi en la Final del Campeones Cup 2026.

Pronóstico: Inter Miami 3-2 Cruz Azul

Inter de Miami jugará como local ante Cruz Azul (Dustin Markland / Getty Images)

Inter Miami vs Cruz Azul: Posibles alineaciones de la Final del Campeones Cup 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Inter Miami vs Cruz Azul en la Final del Campeones Cup 2026.

Inter Miami

Portero: Dayne St. Clair

Defensas: Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia

Delanteros: Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez

Cruz Azul llega tras vencer al América en la Liga MX (Osvaldo Aguilar / Osvaldo Aguilar)

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ángel Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela

Delanteros: Nicolás Ibáñez

Hora y canal de la Final Inter Miami vs Cruz Azul en el Campeones Cup 2026

La MLS confía en que el Inter Miami derrote a Cruz Azul en la Final del Campeones Cup 2026: miércoles 16 de septiembre, 18:00 horas, transmisión por ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV..