Inter Miami vs Cruz Azul disputan la Final del Campeones Cup 2026. El pronóstico es triunfo del equipo Inter Miami. Te compartimos las posibles alineaciones.
Inter Miami vs Cruz Azul: Pronóstico de la Final del Campeones Cup 2026
El pronóstico del partido Inter Miami vs Cruz Azul de la Liga MX es victoria 3-2 del equipo de Lionel Messi en la Final del Campeones Cup 2026.
Pronóstico: Inter Miami 3-2 Cruz Azul
Inter Miami vs Cruz Azul: Posibles alineaciones de la Final del Campeones Cup 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Inter Miami vs Cruz Azul en la Final del Campeones Cup 2026.
Inter Miami
- Portero: Dayne St. Clair
- Defensas: Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo
- Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia
- Delanteros: Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ángel Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela
- Delanteros: Nicolás Ibáñez
Hora y canal de la Final Inter Miami vs Cruz Azul en el Campeones Cup 2026
La MLS confía en que el Inter Miami derrote a Cruz Azul en la Final del Campeones Cup 2026: miércoles 16 de septiembre, 18:00 horas, transmisión por ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV..
- Partido: Inter Miami vs Cruz Azul
- Fase: Final
- Torneo: Campeones Cup 2026
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nu Stadium
- Transmisión: ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV.