Inter Miami vs Cruz Azul disputan la Final del Campeones Cup 2026. El pronóstico es triunfo del equipo Inter Miami. Te compartimos las posibles alineaciones.

Inter Miami vs Cruz Azul: Pronóstico de la Final del Campeones Cup 2026

El pronóstico del partido Inter Miami vs Cruz Azul de la Liga MX es victoria 3-2 del equipo de Lionel Messi en la Final del Campeones Cup 2026.

Pronóstico: Inter Miami 3-2 Cruz Azul

Ismail Elfath arbitrando un partido de Messi con el Inter de Miami en la MLS
Inter de Miami jugará como local ante Cruz Azul (Dustin Markland / Getty Images)

Inter Miami vs Cruz Azul: Posibles alineaciones de la Final del Campeones Cup 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Inter Miami vs Cruz Azul en la Final del Campeones Cup 2026.

Inter Miami

  • Portero: Dayne St. Clair
  • Defensas: Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo
  • Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia
  • Delanteros: Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez
Cruz Azul llega tras vencer al América en la Liga MX
Cruz Azul llega tras vencer al América en la Liga MX (Osvaldo Aguilar / Osvaldo Aguilar)

Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos
  • Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ángel Márquez, Agustín Palavecino y José Paradela
  • Delanteros: Nicolás Ibáñez

Hora y canal de la Final Inter Miami vs Cruz Azul en el Campeones Cup 2026

La MLS confía en que el Inter Miami derrote a Cruz Azul en la Final del Campeones Cup 2026: miércoles 16 de septiembre, 18:00 horas, transmisión por ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV..

  • Partido: Inter Miami vs Cruz Azul
  • Fase: Final
  • Torneo: Campeones Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Nu Stadium
  • Transmisión: ViX, Apple TV, TUDN, Canal 5 e Imagen TV.