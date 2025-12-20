Ernestina Godoy acudió al aniversario de los servicios de inteligencia tras la invitación de Omar García Harfuch.

La fiscal General de la República de México asistió a la ceremonia del 107 aniversario de los servicios de inteligencia en México.

Omar García Harfuch invita al aniversario de los servicios de inteligencia a Ernestina Godoy

Ernestina Godoy y otros integrantes de instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, acudieron al evento para conmemorar el aniversario de los servicios de inteligencia en México.

La fiscal general de la República compartió un mensaje en X para celebrar el aniversario de la institución.

El día de hoy, por invitación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, @OHarfuch, asistí a la Ceremonia Solemne del 107 Aniversario de los Servicios de Inteligencia en México.

También estuvieron presentes, integrantes de la instituciones que conforman el Gabinete de… pic.twitter.com/SAgPsgTb2g — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 19, 2025

Además, destacó el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Francisco Almazán Barocio.

La titular destacó que Francisco Almazán Barocio ha estado un año al frente de la institución y se ha enfocado en especialización del personal.

Ernestina Godoy aseguró que la CNI se ha fortalecido durante el actual sexenio y la institución ha permitido consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad.

Omar García Harfuch celebra el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia

El aniversario del Centro Nacional de Inteligencia reunió a varios integrantes del gabinete de seguridad, sobre el que Omar García Harfuch compartió un mensaje en X.

“Hoy reconocemos 107 años de los servicios de inteligencia civil en México. Nuestro respeto y gratitud a las mujeres y hombres del Centro Nacional de Inteligencia que, con profesionalismo y absoluta discreción, han protegido al país durante décadas sin reflectores” Omar García Harfuch

Harfuch expresó su respeto y gratitud con la CNI, y destacó el respeto y gratitud que siente por la institución.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mencionó que el Centro Nacional de Inteligencia se ha fortalecido por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo que el CNI tiene nueva tecnología y hay más hombres y mujeres trabajando para la institución.

El Gabinete de Seguridad asegura que el Centro Nacional de Inteligencia ha sido el eje central de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Finalmente, Omar García Harfuch expresó que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública ha reforzado el trabajo en el CNI.