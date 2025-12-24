Ernestina Godoy envió un mensaje en sus redes sociales por Navidad y anticipó que el 2026 será de “trabajo constante y decidido” en la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, Ernestina Godoy dijo que asumió el cargo como titular de la FGR consciente de la responsabilidad que conlleva y el deber que tiene con todos los mexicanos.

“Asumí el encargo para encabezar la Fiscalía General de la República con plena conciencia de la responsabilidad que representa y del deber que tenemos con la sociedad. El 2026 será un año de trabajo constante y decidido”. Ernestina Godoy, titular de la FGR

Ernestina Godoy adelanta un 2026 lleno de “trabajo constante y decidido” en la FGR

Durante su mensaje por el día de Navidad, Ernestina Godoy aprovechó para informar que este 24 de diciembre se reunió con el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum.

Ernestina Godoy deseó que estas fiestas decembrinas fueran “un tiempo de paz y reflexión” y prometió que el 2026 estará lleno de “trabajo constante y decidido” en la FGR.

Ernestina Godoy promete un 2026 de “trabajo constante y decidido” en la FGR (captura de pantalla )

Cabe recordar que Ernestina Godoy llegó a la FGR luego de que Alejandro Gertz Manero renunciara para tomar una embajada que le ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el país del que Alejandro Gertz Manero será embajador, aunque la presidenta asegura que es “un país amigo”.