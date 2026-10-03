El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, envió un mensaje dirigido a Alma de la Rosa Flores y su camarógrafo, Cristo Morales, tras resultar atropellados en Monterrey.

Ambos resultaron heridos luego de que una camioneta derrapara y los impactara de manera directa mientras realizaban un enlace en vivo por un accidente previo sobre la Avenida Morones Prieto.

Samuel García envía mensaje a Alma de la Rosa Flores y camarógrafo atropellados en Monterrey

A través de sus redes sociales, Samuel García se solidarizó con Alma de la Rosa Flores y Cristo Morales, integrantes del equipo de noticias del canal Gamavisión, luego de que fueran atropellados en Monterrey.

Tras registrarse los hechos, ambos comunicadores recibieron atención médica oportuna por parte de los servicios de emergencia, logrando ser evaluados y atendidos rápidamente para resguardar su salud y su integridad física.

Por ello, el gobernador externó sus deseos de una pronta recuperación en su mensaje público.

Samuel García envía mensaje a Alma de la Rosa Flores y camarógrafo atropellados en Monterrey (Captura)

De acuerdo con la información compartida por Samuel García, tanto la reportera Alma de la Rosa Flores como el camarógrafo Cristo Morales, se encuentran actualmente recuperándose y en condición estable.

Por su parte, Alma de la Rosa Flores ya fue entrevistada tras los hechos, en donde agradeció los mensajes de apoyo recibidos por el accidente.

Se espera que ambos permanezcan en observación durante las próximas horas para descartar cualquier riesgo, antes de que reciban el alta médica.