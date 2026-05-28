El nombre de Omar López Campos se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que será el suplente de Enrique Inzunza en el Senado tras la solicitud de dejar temporalmente el cargo.

Actualmente, Omar López Campos se desempeña como secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa.

¿Quién es Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa?

Omar López Campos es originario de Culiacán, Sinaloa, donde se ha desarrollado como político.

A lo largo de su trayectoria ha participado en distintas áreas de la administración pública estatal y federal.

Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (Omar López Campos / Facebook )

Omar López Campos es hijo del diputado local Eligio López Portillo, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso estatal.

Es el actual titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) en Sinaloa.

Fue designado en este cargo por el gobernador Rubén Rocha Moya en octubre de 2025, en sustitución de María Inés Pérez Corral.

¿Cuántos años tiene Omar López Campos?

De acuerdo con algunos reportes, Omar López Campos nació el 23 de febrero de 1985, por lo que tendría 41 años de edad.

¿Quién es la esposa de Omar López Campos?

No hay información pública sobre la vida privada de Omar López Campos, por lo que se desconoce si tiene esposa.

Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (Omar López Campos / Facebook )

¿Qué signo zodiacal es Omar López Campos?

Según información de algunos medios, Omar López Campos es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Omar López Campos?

No se tiene información sobre si Omar López Campos tiene hijos.

¿Qué estudió Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa?

Omar López Campos es licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

¿En qué ha trabajado Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa?

Omar López Campos fue delegado de programas federales de Bienestar en Sinaloa. Su trayectoria dentro del servicio público incluye cargos en:

2013–2017: Director del Departamento de Integración y Evaluación en el ISSSTE, así como de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Educativo

2018–2021: Jefe del Departamento de Compras del Congreso del Estado de Sinaloa.

2021–2025: Subsecretario de Normatividad e Información Registral del Gobierno de Sinaloa

Desde octubre de 2025 se encuentra al frente de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) de Sinaloa.

Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (Omar López Campos / Facebook )

Omar López Campos será el suplente de Enrique Inzunza en el Senado

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, solicitó dejar temporalmente el cargo tras enfrentar acusaciones en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El legislador justificó su retiro como una respuesta a la presión de los medios de comunicación, aunque aseguró encontrarse en la Ciudad de México para cumplir con sus responsabilidades.

Su cargo será ocupado por su suplente, Omar Alejandro López Campos, quien es identificado como un colaborador cercano al grupo político del gobernador Rubén Rocha Moya.