El contador de la Auditoría Superior de la Federación, Emilio Barriga, anunció que dejaba su cargo para postularse a ser titular del órgano, pero ¿quién es él?

El nombre de Emilio Barriga ha llamado la atención, así que te contamos los siguientes datos del integrante de la Auditoría Superior de la Federación:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Emilio Barriga se postula para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación

¿Quién es Emilio Barriga?

Emilio Barriga Delgado o bien, Emilio Barriga, es funcionario público como parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Actualmente, Emilio Barriga tiene el cargo de Auditor Especial del Gasto Federalizado en órgano antes mencionado.

Emilio Barriga gusta de la lectura, mismas que suele compartir en sus redes sociales a manera de recomendación. Así como del fútbol americano.

El funcionario de la Auditoría Superior de la Federación ha mantenido su vida en privado, pero se sabe que es veracruzano y tiene dos perros quiénes dice son sus “perrhijos”.

Emilio Barriga, funcionario de la Auditoría Superior de la Federación, con sus dos perros. (@barrigae)

A Emilio Barriga le sobreviven su padre que es Ingeniero Químico de la UNAM y su madre, a quienes ha mostrado de forma pública, pero se desconocen sus nombres

Emilio Barriga, funcionario de la Auditoría Superior de la Federación con su mamá. (@barrigae)

Emilio Barriga, funcionario de la Auditoría Superior de la Federación con su papá. (@barrigae)

¿Qué edad tiene Emilio Barriga?

Se desconoce la edad de Emilio Barriga.

¿Quién es la esposa de Emilio Barriga?

Se desconoce si Emilio Barriga tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Emilio Barriga?

Emilio Barriga es del signo zodiacal de Virgo, pues nació un 21 de septiembre.

¿Cuántos hijos tiene Emilio Barriga?

Se desconoce si Emilio Barriga tiene hijos.

Emilio Barriga, funcionario de la Auditoría Superior de la Federación. (@barrigae)

¿Qué estudió Emilio Barriga?

Emilio Barriga estudió Economía en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz.

Asimismo, Emilio Barriga cuenta con una Maestría en Economía por el Colegio de México.

¿En qué ha trabajado Emilio Barriga?

Emilio Barriga inició su carrera como maestro en la Universidad Iberoamericana, así como la dirección de Economía en la Universidad Cristóbal Colón en su natal Veracruz.

Por otra parte, formó parte del grupo de Investigadores en la Universidad de Guanajuato, así como docente en la Universidad Panamericana.

Posterior a ello, Emilio Barriga comenzó su carrera como funcionario público desde hace 25 años.

Su carrera pública empezó como:

Director de Política Pública Fiscal en la Secretaría de Finanzas

Director General de Enlace Institucional

Tesorero del Gobierno del DF, ahora CDMX.

Desde hace 8 años forma parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, Emilio Barriga es ponente en distintos eventos como representante de la Auditoría Superior de la Federación.

Emilio Barriga se postula para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación

Emilio Barriga, funcionario de la Auditoría Superior de la Federación, anunció que dejó su cargo desde el 16 de octubre en busca de ser titular del órgano.

Con un video en redes sociales, Emilio Barriga compartió que tiene más de 20 años de experiencia en cargos públicos logrando además la transformación de lo físico a lo digital.

Emilio Barriga, funcionario de la Auditoría Superior de la Federación. (@barrigae)

Por otra parte, Emilio Barriga señaló que pronto compartirá sus “propuestas y visión” para la Auditoría Superior de la Federación, pues incluso aún no están en curso las elecciones.

Se cree que será aproximadamente en enero 2026 que se lance la convocatoria, pues David Colmenares Páramo deja su cargo oficialmente el 14 de marzo de 2026.

Sin embargo, como es algo previsto, Emilio Barriga ha tomado la delantera al postularse para titular de Auditoría Superior de la Federación, mismo cargo que dura 8 años y nuevamente tiene que renovarse.