Elvia Ramírez, reconocida rescatista de animales, fue asesinada por su esposo durante un incendio provocado el pasado 27 de julio de 2026 en un domicilio ubicado sobre la calle Libertad, en la comunidad de San Judas Tadeo, municipio de Calvillo, Aguascalientes.

La mujer, de 61 años e identificada como Elvia Ramírez Loera, quedó atrapada dentro del inmueble luego de que, presuntamente, Pedro “N”, su esposo, la encerrara tras una discusión.

Aunque cuerpos de emergencia y vecinos lograron rescatarla para trasladarla a un hospital para recibir atención médica, Elvia Ramírez murió debido a la gravedad de las quemaduras y lesiones que sufrió durante el incendio.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación por el feminicidio de Elvia Ramírez, rescatista de animales que perdió la vida en el incendio presuntamente provocado por su esposo.

Fiscalía de Aguascalientes vincula a proceso a Pedro “N” por el feminicidio de Elvia Ramírez

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó, mediante un comunicado, que Pedro “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Elvia Ramírez.

Además, un juez de control impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada mientras se desarrolla el proceso penal.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, la Fiscalía continuará recabando y fortaleciendo las pruebas con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.

Pedro “N” permanecía en el domicilio tras el incendio donde murió Elvia Ramírez

De acuerdo con la Fiscalía de Aguascalientes, después del incendio, Pedro “N” permanecía en el domicilio donde ocurrió el ataque y falleció Elvia Ramírez.

Posteriormente, fue trasladado para recibir atención médica y permaneció bajo custodia policial en todo momento.

Una vez que su estado de salud lo permitió, fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento penal.

La carpeta de investigación fue integrada por una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y de Género, quien reunió los datos de prueba obtenidos durante las diligencias para sustentar la presunta participación de Pedro “N”.

Finalmente, un juez de control calificó de legal la detención y determinó vincular a proceso a Pedro “N” por el delito de feminicidio en agravio de Elvia Ramírez.