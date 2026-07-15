La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que busca homologar el tipo penal en todo México, endurecer las sanciones y unificar los criterios de investigación para combatir la impunidad.

Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica Luisa Alcalde explicó que la propuesta establece un tipo penal homologado al señalar que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

La iniciativa también plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio.

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, la conferencia donde se presentó y firmó la Ley General para sancionar y reparar el daño por feminicidio

¿Qué propone la nueva Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio?

Tras revelarse el envío de la propuesta de modificación a la Ley contra el feminicidio este 15 de julio durante la conferencia matutina, Luisa María Alcalde habló sobre esta homologación de la Ley General de Feminicidio, que fija penas de 50 a 70 años de prisión con agravantes aplicables de forma uniforme en todo México.

Entre los principales cambios de la iniciativa destacan:

Homologar el delito de feminicidio en las 32 entidades del país.

Establecer penas de 50 a 70 años de prisión para quien cometa el delito.

Sancionar la tentativa con penas de entre la mitad y las dos terceras partes de la condena.

Incorporar 19 agravantes para aumentar la pena hasta en una mitad, entre ellas cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, embarazada, con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.

Contemplar 10 razones de género para acreditar el delito, como antecedentes de violencia, violencia sexual, estereotipos de género y contextos de asimetría de poder.

Establecer que el responsable perderá derechos sucesorios, patria potestad, tutela, guarda y custodia, además de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Determinar que el delito, la sanción y la reparación del daño sean imprescriptibles y que no procedan amnistías, libertad condicionada, conmutación de pena ni excusas absolutorias.