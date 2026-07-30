Por la denuncia del papá de una alumna de la Normal Mactumatzá en Chiapas, el fiscal Jorge Luis Llaven dijo que ya había denuncias puestas en la dependencia por lo que ya se investigan los hechos.

Jorge Luis Llaven, titular de la Fiscalía de Chiapas, confirmó que no era la primera vez que se sabía de las novatadas en escuelas, de modo que investigarían para que los culpables enfrenten a la justicia.

Fiscal de Chiapas confirma que ya hay denuncias por las novatadas en la Normal Mactumatzá

Padres de familia de alumnos de la Normal Mactumatzá han denunciado las novatadas que estos reciben al llegar a un curso de inducción que aseguran solo es para ejercer violencia sobre los menores de edad.

Ante ello, Jorge Luis Llaven informó con Azucena Uresti que ya hay 6 denuncias por menores víctimas de las novatadas de Normal Mactumatzá, de modo que la investigación ya está en curso.

El fiscal explicó que únicamente faltaría la denuncia de una alumna de la Normal que está hospitalizada y no ha podido iniciar el proceso legal.

Llaven también dijo que las denuncias se realizaron por el delito de lesiones y discriminación. Sin embargo, apuntó que estas se podrían reclasificar tras la respectiva investigación.

Por otra parte, externó que así como se realizan estudios a las víctimas, también se ha comenzado a indagar en la Normal Mactumatzá sobre quién es el responsable del llamado curso de inducción que se usa como pretexto para violentar.

Alumna de la Normal Mactumatzá está hospitalizada tras novatada

Aunque ya hay denuncias por las novatadas que alumnos están viviendo en la Normal Mactumatzá, aún falta una víctima más que está hospitalizada tras la violencia.

Jorge Luis Llaven explicó que esta alumna está siendo atendida por “problemas en los riñones” derivado de la violencia que vivió en la escuela.

Finalmente, el fiscal reconoció a los padres de familia y alumnos que alzaron la voz por la violencia ejercida.