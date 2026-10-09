El fenómeno de El Niño podría modificar las condiciones meteorológicas de México durante el invierno 2026-2027, con periodos de frío intenso, lluvias y posibles nevadas, de acuerdo con los escenarios climáticos mencionados por expertos.

El Centro de Predicciones Climáticas ha señalado un fortalecimiento de El Niño, con anomalías en las temperaturas del océano Pacífico que apuntan a una fase de gran intensidad.

Sin embargo, es importante distinguir entre el pronóstico del fenómeno y sus posibles efectos regionales, ya que las condiciones pueden variar en cada estado.

De acuerdo con las previsiones citadas, El Niño podría mantenerse durante el invierno, debilitarse en primavera y transitar hacia condiciones neutras durante el verano de 2027.

Su evolución podría influir en los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del país.

¿Qué se espera por el fenómeno de El Niño en México durante el invierno?

Durante el invierno 2026-2027, el fenómeno de El Niño podría favorecer periodos de frío y humedad en algunas regiones de México.

En los escenarios meteorológicos contemplados se encuentran las bajas temperaturas, las heladas, las lluvias y la posibilidad de nevadas en zonas propicias para este tipo de condiciones.

Para noviembre de 2026 también se prevén escenarios de lluvias asociados con los últimos ciclones tropicales de la temporada y la llegada de los primeros sistemas invernales.

Entre los factores que podrían influir en el tiempo se encuentran los frentes fríos, la humedad proveniente del océano Pacífico transportada por la corriente en chorro y la posible formación de una depresión aislada en niveles altos (DANA) o una tormenta invernal.

La interacción de estos sistemas podría generar episodios de ambiente muy frío, precipitaciones y nevadas en determinadas zonas.

No obstante, la intensidad y distribución de estos fenómenos dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas y de los pronósticos que se emitan durante las próximas semanas.

Pese a los periodos de frío y lluvia, también podrían presentarse días soleados y con temperaturas templadas.

¿Qué estados de México podrían registrar más frío y lluvias?

Los escenarios descritos contemplan posibles condiciones invernales en regiones del norte, noreste, occidente, centro y oriente de México. En contraste, los efectos podrían ser menos frecuentes en el sureste y en algunas zonas del Pacífico.

Esto no significa que estas últimas regiones estén exentas de lluvias o descensos de temperatura, ya que las condiciones dependerán de los sistemas meteorológicos que se desarrollen durante la temporada.

Para conocer los efectos específicos de El Niño en cada entidad, será necesario consultar las actualizaciones de los pronósticos oficiales conforme se acerque el invierno.

¿Cuál es el pronóstico del clima en México hoy, 9 de octubre de 2026?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este viernes 9 de octubre de 2026 se prevén lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en estados del occidente y sur del país, debido a los efectos del huracán Simon, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, según la información proporcionada.

Las condiciones previstas son las siguientes:

Lluvias torrenciales: de 150 a 250 milímetros (mm) en la costa y el oeste de Guerrero, así como en la costa y el este de Michoacán.

Lluvias intensas: de 75 a 150 mm en Colima.

Lluvias muy fuertes: de 50 a 75 mm en el este y sur de Jalisco.

Vientos en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero: de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 60 a 80 km/h.

Vientos en las costas de Jalisco: de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

Oleaje en las costas de Michoacán y Guerrero: de 3.5 a 4.5 metros de altura.

Oleaje en las costas de Colima: de 2.5 a 3.5 metros de altura.

Oleaje en las costas de Jalisco: de 1.5 a 2.5 metros de altura.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y a las actualizaciones oficiales del pronóstico meteorológico.