El Niño se intensifica. Por tal motivo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó prepararse con la mochila de emergencia y medidas de prevención.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el fenómeno de El Niño traería consigo condiciones climáticas extremas en México durante los próximos meses.

UNAM recomienda mochila de emergencia y medidas de prevención por fortalecimiento de El Niño

Guillermo N. Murray Tortarolo, investigador de la UNAM, indicó que las personas pueden prepararse ante el fortalecimiento de El Niño con una mochila de emergencia, la cual debe contar con:

Agua embotellada

Alimentos no precederos

Botiquín

Medicamentos

Repelente

Documentos importantes

Silbato, encendedor

Libreta y pluma

Dinero en efectivo

Artículos de higiene

Lluvias en México (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Además de realizar estas medidas de prevención:

Revisar techo y coladeras en casa: Es necesario identificar si nuestra vivienda tiene puntos que podrían generar inundaciones en una lluvia intensa. Tras detectarlas se deben reparar, además de limpiar canaletas

Prepararse para el calor en casa: Tener ventiladores y cerrar cortinas cuando haya sol; ventilar espacios cuando las temperaturas bajen

Brindar apoyo a personas vulnerables: Cuidar a adultos mayores, bebés, personas con discapacidad o en situación de calle, ya que pueden estar expuestos a mayores riesgos durante el fenómeno climático

Cuidar a las mascotas en casa: Prestar atención a perros y gatos en casa, asegurándose que cuenten con agua y lugares frescos para estar

Poner bebederos para aves e insectos: Colocar bebederos con agua limpia todos los días. Los recipientes deben ser poco profundos

Atender a los planes de prevención locales: Revisar las recomendaciones de las autoridades ante cualquier fenómeno climático extremo

Así afectaría El Niño a México

Los efectos del fenómeno El Niño serán distintos a lo largo de todo México, de acuerdo con los pronósticos de los especialistas de la UNAM.

Durante el invierno, la corriente de chorro cruzará con sistemas de baja presión y en niveles medios.

Lo que provocará nubosidad, lluvias, viento y frío en diversas zonas de nuestro país.

Entre los estados que se verían más afectados durante con El Niño serían:

Sonora Chihuahua Durango Coahuila Nuevo León Tamaulipas Zacatecas Aguascalientes San Luis Potosí Jalisco Nayarit Michoacán Valle de México Sinaloa Veracruz

Frío en México (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Algunas regiones como el noroeste vivirán lluvias intensas entre enero y marzo de 2027.

Mientras que en el centro, sur y sureste experimentarían sequías de abril y junio. Así como riesgos de incendio entre febrero y junio en diversas regiones.