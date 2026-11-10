El Niño se intensifica. Por tal motivo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó prepararse con la mochila de emergencia y medidas de prevención.
De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el fenómeno de El Niño traería consigo condiciones climáticas extremas en México durante los próximos meses.
UNAM recomienda mochila de emergencia y medidas de prevención por fortalecimiento de El Niño
Guillermo N. Murray Tortarolo, investigador de la UNAM, indicó que las personas pueden prepararse ante el fortalecimiento de El Niño con una mochila de emergencia, la cual debe contar con:
- Agua embotellada
- Alimentos no precederos
- Botiquín
- Medicamentos
- Repelente
- Documentos importantes
- Silbato, encendedor
- Libreta y pluma
- Dinero en efectivo
- Artículos de higiene
Además de realizar estas medidas de prevención:
- Revisar techo y coladeras en casa: Es necesario identificar si nuestra vivienda tiene puntos que podrían generar inundaciones en una lluvia intensa. Tras detectarlas se deben reparar, además de limpiar canaletas
- Prepararse para el calor en casa: Tener ventiladores y cerrar cortinas cuando haya sol; ventilar espacios cuando las temperaturas bajen
- Brindar apoyo a personas vulnerables: Cuidar a adultos mayores, bebés, personas con discapacidad o en situación de calle, ya que pueden estar expuestos a mayores riesgos durante el fenómeno climático
- Cuidar a las mascotas en casa: Prestar atención a perros y gatos en casa, asegurándose que cuenten con agua y lugares frescos para estar
- Poner bebederos para aves e insectos: Colocar bebederos con agua limpia todos los días. Los recipientes deben ser poco profundos
- Atender a los planes de prevención locales: Revisar las recomendaciones de las autoridades ante cualquier fenómeno climático extremo
Así afectaría El Niño a México
Los efectos del fenómeno El Niño serán distintos a lo largo de todo México, de acuerdo con los pronósticos de los especialistas de la UNAM.
Durante el invierno, la corriente de chorro cruzará con sistemas de baja presión y en niveles medios.
Lo que provocará nubosidad, lluvias, viento y frío en diversas zonas de nuestro país.
Entre los estados que se verían más afectados durante con El Niño serían:
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Nayarit
- Michoacán
- Valle de México
- Sinaloa
- Veracruz
Algunas regiones como el noroeste vivirán lluvias intensas entre enero y marzo de 2027.
Mientras que en el centro, sur y sureste experimentarían sequías de abril y junio. Así como riesgos de incendio entre febrero y junio en diversas regiones.