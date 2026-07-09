El nombre del fenómeno de El Niño surgió gracias a un grupo de pescadores de Perú, explicó Fabián Vázquez Romaña, titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al detallar el origen de este evento climático que tendrá efectos en México durante los próximos meses.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este jueves 9 de julio de 2026, el funcionario explicó que los pescadores de la costa peruana observaron un calentamiento inusual de la superficie del océano Pacífico que alcanzaba su mayor intensidad en diciembre de 2026.

“El fenómeno de El Niño se llama así porque cuando se descubrió este calentamiento en la superficie del mar, los pescadores de la costa de Perú lo asociaron con el Niño Dios, ya que el máximo ocurría en diciembre. Por eso lo llamaron fenómeno de El Niño y posteriormente surgió el nombre de La Niña como su contraparte” Fabián Vázquez Romaña, titular del SMN

De esta manera, el nombre de El Niño quedó vinculado a la tradición cristiana y al Niño Dios, debido a que el calentamiento del océano coincidía con la temporada navideña, cuando se conmemora el nacimiento de Jesús.

Además de explicar el origen del nombre, Vázquez Romaña presentó el panorama de los efectos que este fenómeno climático podría generar en México entre julio de 2026 y abril de 2027.

¿Qué efectos tendrá el fenómeno de El Niño en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, El Niño influirá en las condiciones climáticas de México desde julio de 2026 hasta abril de 2027.

Sin embargo, sus impactos variarán según la región y la época del año.

El funcionario recordó que El Niño es un fenómeno climático de larga duración, por lo que normalmente permanece activo entre nueve y doce meses.

Entre los principales efectos previstos destacan:

Invierno: aumento de la humedad en el norte y noreste del país. Entre enero y abril se esperan mayores precipitaciones en el noroeste, incluida Baja California, mientras que de noviembre a abril el incremento de humedad alcanzaría el noreste y la región del Golfo de México.

Verano: condiciones más secas en el centro y sur del país entre mayo y octubre.

Claudia Sheinbaum prevé un fenómeno de El Niño de mayor intensidad

Durante la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existe la expectativa de que El Niño presente una mayor intensidad durante el periodo 2026-2027.

No obstante, aclaró que los fenómenos climáticos no pueden predecirse con absoluta certeza, sino que las proyecciones se basan en probabilidades sustentadas en estudios científicos.

En ese sentido, indicó que se espera un mayor calentamiento del océano Pacífico durante el resto de 2026 y parte de 2027, condición característica del fenómeno de El Niño.

Entre las principales consecuencias previstas para México se encuentran: