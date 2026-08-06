El fenómeno de El Niño vuelve a generar preocupación entre especialistas del clima luego de que nuevos modelos meteorológicos apuntaran a un calentamiento excepcional del océano Pacífico, que ha sido bautizado como el súper El Niño 2026.

De confirmarse esta tendencia, algunos expertos consideran que El Niño 2026 podría convertirse en el episodio más intenso registrado en casi mil años, con efectos que alcanzarían a distintas regiones del mundo.

El meteorólogo estadounidense Ryan Maue compartió una actualización en la que señala que este “Super El Niño 2026” podría ser el más fuerte en 500 a mil años e incluso representar el evento climático o meteorológico global más extremo experimentado por la humanidad desde la invención de la imprenta; aunque aclaró que solo un invierno volcánico sería un fenómeno más severo.

Modelos climáticos anticipan un calentamiento histórico del océano Pacífico con el Súper El Niño 2026

Un “Super El Niño 2026” en desarrollo podría convertirse en el evento climático más extremo que haya enfrentado la humanidad desde la invención de la imprenta, según advirtió el meteorólogo Ryan Maue, pues los modelos de predicción, entre ellos el ECMWF SEAS-5, proyectan anomalías de temperatura en el Pacífico ecuatorial que no se veían desde hace siglos.

El súper El Niño 2026 sería el más caluroso en casi mil años (@RyanWeather / X )

Maue, doctor en meteorología y especialista en clima, actualizó este jueves 6 de agosto sus pronósticos y señaló que este fenómeno de El súper El Niño 2026 superaría incluso al devastador evento de 1877-1878, que provocó olas de calor, sequías, hambrunas y enfermedades que provocaron la muerte de cerca del 4% de la población.

Aunque estos escenarios han despertado preocupación, es importante señalar que se trata de pronósticos y proyecciones meteorológicas, por lo que la intensidad definitiva del súper El Niño 2026 aún deberá confirmarse conforme avancen los próximos meses.

Los expertos coinciden en que será necesario seguir la evolución de los modelos climáticos para determinar el verdadero alcance del fenómeno el súper El Niño 2026 y sus posibles consecuencias a nivel global.