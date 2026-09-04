El fenómeno de El Niño se intensificará durante los próximos meses, elevando el riesgo de lluvias extremas, sequías e intenso calor hasta 2027, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

De acuerdo con su actualización del pasado 3 de septiembre, existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027, y de acuerdo con el organismo prevé que alcance una intensidad muy fuerte y tenga su punto máximo hacia finales de 2026.

ONU lanza advertencia ante el aumento de temperatura provocada por El Niño (@ONU_es / X)

América Latina enfrentará lluvias, sequías y bajos niveles de agua

Los efectos del fenómeno climatológico conocido como El Niño, podrían sentirse con fuerza en América Latina, con más lluvias de lo normal en el sur de Brasil y el norte de Argentina, mientras que la Amazonía enfrentaría condiciones más secas.

También se anticipan fuertes descensos en los niveles de agua en América Central, siendo consecuencias directas de El Niño, tal y. como ha advertido la organización.

“Hace diez años, en París, las y los líderes mundiales se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius, el umbral que, según las científicas y científicos, es fundamental para evitar los peores impactos del cambio climático. El más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanza una severa advertencia: el mundo no está cumpliendo esa promesa. Estamos a punto de romper el límite de 1,5 grados en los próximos años” António Guterres, Secretario General de las Naciones Unida

La OMM señala que un El Niño muy fuerte puede modificar los patrones de temperatura y precipitaciones a escala mundial, aunque sus efectos concretos dependerán de cada región y de otros factores climáticos.

La alerta ocurre mientras el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que el mundo se encamina a superar los 1.5 °C de calentamiento global en los próximos años.

El escenario más optimista durante la llegada de El Niño contempla que la temperatura alcance un máximo de 1.8 °C sobre los niveles preindustriales, mientras otros escenarios proyectan aumentos superiores a 2 °C.

“Debemos hacer que este sobrepaso sea el menor y más breve posible, limitando cuánto aumentan las temperaturas y cuánto tiempo permanecen por encima de 1,5. Esto exige, a su vez, una superación de la ambición: acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la revolución de las energías renovables; reducir drásticamente la contaminación por metano; y proteger la tierra, los bosques y los océanos” António Guterres, Secretario General de las Naciones Unida

El organismo advierte que cada fracción adicional de grado incrementará los riesgos para la salud, el agua, los ecosistemas y las economías.

Aunque El Niño es un fenómeno natural y no es provocado por el cambio climático, la combinación de temperaturas globales elevadas y eventos extremos aumenta la presión sobre comunidades y ecosistemas, es por eso que la ONU llamó a acelerar la reducción de emisiones y la adaptación climática.